F1: megvan az Audi-istálló névadó szponzora

A Sauberből a 2026-os Forma–1-es idényre válik Audi, a német prémiummárka a jövő évtől saját fejlesztésű erőforrásaival, és saját neve alatt küzd majd az autóversenyzés csúcskategóriájában.

Pontosabban saját és névadó szponzora neve alatt: bejelentették, hogy az alakulat a több mint 60 millió ügyféllel rendelkező globális fintech-szolgáltató a Revoluttal lép partnerségre – számolt be a vezess.hu.

Revolut will become title sponsor of the Audi F1 Team starting in 2026.

A global fintech brand aligning with a historic manufacturer, a clear signal of ambition, on and off the track.