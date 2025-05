Szoboszlai leendő csapattársa túl is van az első vizsgálaton

Megérkezett Liverpoolba, sőt, az első orvosi vizsgálaton is túl van Jeremie Frimpong, a Bayer Leverkusen holland szélső védője. A 24 éves játékos az olasz transzferguru, Fabrizio Romano értesülései szerint hamarosan 2030-ig szóló szerződést ír alá a „vörösökkel”, akiknek a magyar válogatott balbekkje, Kerkez Milos továbbra is az első számú jelöltje a bal oldali védő posztjára – számolt be a nemzetisport.hu.

?? Final part of medical plus contract signing to take place in the next hours for Jeremie Frimpong as new Liverpool player.



€35m release clause has been activated. pic.twitter.com/HmV4NxqDBJ