Senánszky Petra „rajta van az ügyön”

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, Senánszky Petra áprilisában az úszók 127. országos bajnokságán, Kaposváron 50 gyorson aranyérmet nyert (25,27 másodperces idővel), míg 100 gyorson a dobogó harmadik fokára állhatott föl. Az eredményeket illetően az úszónő az InfoRádióban elmondta, ahhoz, hogy világbajnoki szintet ússzon (24,86), kizárólag egy számra, az 50 méter gyorsra kellett volna készülnie, de lesznek még versenyek, ahol majd foglalkozhat az időeredményekkel.

A tavalyi év kifejezetten sűrűre sikeredett: Európa-bajnokság, két világbajnokság és olimpiai is volt. Idén ezzel szemben a szingapúri vb állhat az úszók fókuszában; Senánszky Petrának is az a célja, hogy 50 gyorson, illetve női 4x100-as váltóban kijusson. Emellett a terveiben szerepel, hogy – ahogy tavaly és tavalyelőtt is – idén is részt vegyen a Mare Nostrum versenysorozaton (ennek első állomása május 17-18., Monaco), ahol „rengeteg” alkalma lesz 50 métert úsznia, és teljesítenie a világbajnoki szintidőt. Ha ez mégsem sikerülne, még mindig ott van Rómában a Sette Coli verseny – mondta az Európa-bajnok sportoló. „Úgyhogy rajta vagyok az ügyön” – tette hozzá.

Némi csalódottságának is hangot adott, miután a tavalyi évben az Eb előtt, illetve azon is több országos csúcsot úszott, amik szintidőn belül voltak és ezáltal már kint lehetne a világbajnokságon, de végül az a döntés született, hogy ezeket nem veszik figyelembe, és csak az olimpiai idők számítottak. Ott viszont nem élete legjobbját úszta. „Igazából annyit úsztam, mint most az országos bajnokságon, úgyhogy ezen még kicsit faragni kell lefele, hogy meglegyen a szint” – fogalmazott.

A korábban búvárúszásban is brillírozó sportoló a 2024-es belgrádi Európa-bajnokságon 50 gyorson és a 4x100-as gyorsváltóban is győzött. Ezzel kapcsolatban azt mondta, nem elősorban a helyezés, inkább az időeredmény a fontos számára, hogy kihozza magából a legjobbat.

A párizsi olimpiát illetően pedig úgy fogalmazott, a 4x100-on elért 10. helyezéssel nagyon elégedett, hiszen régóta nem büszkélkedhet hasonló eredményt a magyar női gyorsúszóváltó. Ami az 50 gyorsot illeti, azt mondta, az Európa-bajnoki címét nem cserélte volna el, hogy néhány tizeddel jobban tudjon úszni, ami esetleg középdöntőt ért volna már. A célja annyi volt, hogy kint legyen az ötkarikás játékokon, és ez teljesült, ami elégedettséggel tölötte el. Annál is inkább, hiszen nem ez az első sportága, ezért hatalmas szó, hogy két év alatt eljutott odáig, hogy olimpiai szintidőt tudott úszni. „Így összességében nagyon elégedett vagyok azzal, amit elértem, amit elértünk az edzőmmel, Kókai Dáviddal” – mondta.

A Senánszky Petrával készült teljes interjú az InfoRádió Vegyesúszás műsorában volt hallható.