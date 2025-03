Fürjes Balázs az új NOB-elnökről: nagy nap ez, történelmi döntés született

A zimbabwei Kirsty Coventryt választották meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének a szervezet 144. kongresszusán, csütörtökön a görögországi Costa Navarinóban. A 200 méteres hátúszás 2004-es és 2008-as ötkarikás bajnoka, Zimbabwe sportminisztere – aki egyedüli nőként indult a választáson – Thomas Bachot váltja a poszton. A német sportvezető 2013 óta irányítja az ötkarikás szervezetet, mandátuma június 23-án jár le.

Az elnöki posztra heten pályáztak, Coventry mellett a spanyol Juan Antonio Samaranch, a NOB mostani alelnöke, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség brit elnöke, Vatanabe Morinari, a Nemzetközi Tornaszövetség japán elnöke, Fejszal al-Husszein jordán herceg, David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) francia elnöke, valamint Johan Eliasch, a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) svéd-brit elnöke.

"Az egyetemes és.a magyar olimpiai mozgalom számára is egy történelmi és nagy nap.

A választás előtt úgy fogalmaztam, hogy bizonyos szempontból nagyon kényelmes helyzetben vagyunk, mert hét kitűnő jelölt állt a starthoz, és bármelyikük nyerte volna meg ezt a választást, jó vezetője lett volna a NOB-nak, és így természetesen ez az eredmény is kedvező" – mondta a választás helyszínén Fürjes Balázs. A NOB magyar tagja az InfoRádióban kiemelte, az is fontos, hogy Thomas Bach után ismét egy olimpiai bajnok vezeti a szervezetet, amelynek egyébként is az egyik jelszava, hogy athletes first, azaz a sportolóké az elsőbbség.

"A világ változik, eddig egyetlen kivétellel csak európai elnökök voltak. Egy amerikai elnöke volt eddig a NOB-nak, akiről azt mondták, hogy valószínűleg a valaha volt legeurópaibb amerikai volt, de ez egy Európa dominálta testület volt. A világban Európa súlya csökken, más kontinensek pedig jönnek föl. Afrika óriási potenciállal rendelkezik a nemzetközi olimpiai mozgalomban" – mondta Fürjes Balázs, és kiemelte, hogy Kirsty Coventry nemcsak azzal írt történelmet, hogy ó az első afrikai elnök, hanem sosem vezette még mő az olimpiai mozgalmat, ahogy ilyen fiatalon, 41 évesen még senkire sem bízták ezt a feladatot. Ugyanakkor hozzátette, hogy Coventry tapasztalt sportdiplomata, korábban a sportolói bizottság elnökeként és a 2032-es nyári játékokat koordináló testület vezetőjeként is tevékenykedett a NOB-ban, de hét éve sportminiszter a hazájában is.

A NOB magyar tagja szerint éles váltás nem lesz a szervezetben az elnökváltással, mert a NOB vezetése eddig is csapatban dolgozott, és ennek a csapatnak Coventry eddig is tagja volt.

"Forradalmi változásokra nem kell számítani.

Thomas Bach nagyon sikeres elnöke volt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalomnak 12 éven keresztül, erre az örökségre lehet építeni, és én azt gondolom, hogy Kirsty Coventry fog is építeni, és ugyanúgy csapatjátékosként közösségben, csapatban fog gondolkozni, mint ahogy azt Thomas Bach is tette" – vélekedett Fürjes Balázs.

Azt is kiemelte, hogy személyesen is jó viszonyt ápol a most megválasztott NOB-elnökkel, mert tagja annak a brisbane-i nyári olimpia játékokat koordináló bizottságnak, és ezt a testületet eddig Kirsty Coventry vezette.

"Nagyon szoros, intenzív munkakapcsolatban vagyok Coventry asszonnyal. Úszóról van szó, ebben mi, magyarok erősek vagyunk, volt is nálunk vizes világbajnokságokon, jól ismeri a magyar úszósportot és általában a sportot. Azt lehet mondani, ahogy Thomas Bach is Magyarország barátja volt, az új NOB-elnök is Magyarország barátja" – mondta Fürjes Balázs.