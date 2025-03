Megválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnökét – videó

A 200 méteres hátúszás 2004-es és 2008-as ötkarikás bajnoka, Zimbabwe sportminisztere - aki egyedüli nőként indult a választáson - Thomas Bachot váltja a poszton. A német sportvezető 2013 óta irányítja az ötkarikás szervezetet, mandátuma június 23-án jár le. Bachot szerdán közfelkiáltással tiszteletbeli elnöknek választották, amely titulus élete végéig megilleti.

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino. pic.twitter.com/Dv8Tfbecf6 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

„Remélhetőleg nagyon büszkék lesznek a döntésükre, most pedig kezdődik a közös munka” – jelentette ki rövid beszédében a 41 éves új elnök, aki június 24-én kezdi a munkát, és a NOB szabályzata szerint az első megbízatása nyolc évre szól, majd egy újabb – egyben végső – négyéves időszakra újraválasztható.

Kirsty Coventry delivers her acceptance speech after being elected as the 10th President of the International Olympic Committee, and the first female President in IOC history. pic.twitter.com/3BXf9kK0dI — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

Kirsty Coventry korábban a sportolói bizottság elnökeként és a 2032-es nyári játékokat koordináló testület vezetőjeként is tevékenykedett a NOB-ban. Ő a NOB 131 éves történetének első női és első afrikai vezetője, és mindössze egy fordulóra volt szüksége a tisztség megszerzéséhez, miután csaknem száz NOB-tag szavazott rá.

Az elnöki posztra heten pályáztak, Coventry mellett a spanyol Juan Antonio Samaranch, a NOB mostani alelnöke, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség brit elnöke, Vatanabe Morinari, a Nemzetközi Tornaszövetség japán elnöke, Fejszal al-Husszein jordán herceg, David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) francia elnöke, valamint Johan Eliasch, a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) svéd-brit elnöke.

Results of the election for the 10th IOC President:



HRH Prince Feisal Al Hussein 2

David Lappartient 4

Johan Eliasch 2

Juan Antonio Samaranch 28

Kirsty Coventry 49

Lord Sebastian Coe 8

Morinari Watanabe 4 pic.twitter.com/AE3z0vE6r3 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 20, 2025

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság eddigi elnökei: