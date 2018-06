Bemutatkozik ma a labdarúgó-világbajnokságon a francia válogatott, amely a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság ezüstérme óta alaposan kicserélődött.

Didier Deschamps szövetségi kapitány mindössze kilenc játékosát tartotta meg a hazai rendezésű kontinensbajnokságon szerepeltek közül. (Lloris és Mandanda a kapusposzton, Rami és Umtiti a hátvédposztokon, Kanté, Matuidi és Pogba a középpályás sorból, valamint Griezmann és Giroud a támadók közül.

Ugyanakkor nem igaz az, hogy a fiatalok, a keretbe az utóbbi huszonnégy hónapban bekerültek tapasztalanok lennének a nemzetközi porondon, elég csak Kylian Mbappé vagy Ousmane Dembélé példáját venni, előbbi a PSG, utóbbi a Barcelona játékosa. Ketten együtt 40 évesek. A keret több mint egyharmadát olyan játékosok alkotják, akik még nincsenek 24 évesek. Ugyanakkor ebből az ifjú társaságból Mbappé és Dembélé a világ legdrágább játékosai, Benjamin Mendy a világ legdrágább védői közé tartozik.

Kazany, 2018. június 15. Didier Deschamps francia szövetségi kapitány (k) a Kazany Arénában tartott edzésen 2018. június 15-én. A franciák első világbajnoki mérkőzése június 16-án lesz Ausztrália ellen. (MTI/AP/David Vincent)

A francia sajtó szerint a „kékek” a Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Mendy – Tolisso, Kanté, Pogba – Mbappé, Griezmann, Dembélé tizeneggyel kezdenek majd, félelmetes leírni a nevek helyett a klubokat: Tottenham – VfB Stuttgart, Real Madrid, Barcelona, Manchester City – Bayern München, Chelsea, Manchester United – PSG, Atlético Madrid, Barcelona. Érdemes hozzátenni: Dembélé kivételével, aki tavasszal már többet játszott, de nevezzük a Barça 12-13. emberének az előző idényre gondolva, mindannyian rendszeresen játszottak klubjukban, ha nem voltak éppen sérültek sokáig, mint Mendy. S akkor még ott van a keretben Lucas Hernandez az Atlético Madrid balhátvédje, Blaise Matuidi a Juventus és Steven N’Zonzi a Sevilla, valamint Thomas Lemar az AS Monaco korábbi, néhány napja az Atlético Madridhoz igazolt középpályása, vagy Olivier Giroud, a Chelsea csatára.

Didier Deschamps – aki szeretne a harmadik olyan világbajnok futballista lenni Mario Jorge Zagallo és Franz Beckenbauer után, aki szövetségi kapitányként is elnyeri a címet – 1998-ban csapatkapitánya volt az eddigi egyetlen francia válogatottnak. Úgy véli, azóta sem volt olyan egységes csapata a „kékeknek”, csak a mostani.

A franciák szerint van egy „érdekes” hagyomány:

az első mérkőzés nagyjából eldönti, hogyan szerepel a csapat a világbajnokságon.

1998-ban, amikor világbajnokok lettek, 3-0-ra verték Dél-Afrikát a nyitányukon. 2002-ben óriási meglepetésre kikaptak Szenegáltól, s kiestek a csoportmeccsek végén. 2006-ban gól nélküli döntetlenel kezdtek Svájc ellen, de az nem volt rossz eredmény, a svájciak az egész tornán egyetlen gólt sem kaptak. 2010-ben az Uruguay elleni 0-0 után rosszra fordultak a dolgok, nem jutot tovább a morálisan teljesen szétesett csapat. 2014-ben 3-0-ra verték Hondurast, s csak a későbbi győztes németek tudták őket megállítani a negyeddöntőben.

A legutóbbi világbajnokságon és Európa-bajnokságon már Didier Deschamps vezette a válogatottat, a csapat mind a kétszer, Brazíliában a legjobb nyolc között, az otthoni kontinensbajnokságon a döntőben, a későbbi győztes ellen vérzett el. Deschamps a harmadik csoportmérkőzésen lesz rekorder, értelemszerűen a másodikon éri be az eddig a legtöbb mérkőzésen a francia válogatottat dirigáló Raymond Domenechet. Azt már most is elmondhatja magáról, hogy senki sem nyert nála több meccset a „kékekkel”.