ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.09
usd:
307.77
bux:
139499.37
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

Az államfő Magyar Pétert javasolja a miniszterelnöki tisztségre – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Magas szintű brüsszeli delegáció érkezik csütörtökön Budapestre, hogy a Tisza politikusaival tárgyaljon. Felfüggesztik az energetikai otthonfelújítási programot a fővárosban és a Dunántúl nagy részén.

Az államfő Magyar Pétert javasolja a miniszterelnöki tisztségre, és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra, május 6-7-ére hívja össze. Ezt Sulyok Tamás köztársasági elnök azután közölte, hogy fogadta Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza párt elnökét. A pártelnök személyesen is felszólította Sulyok Tamást a távozásra, aki úgy fogalmazott, hogy megfontolja Magyar Péter érveit.

A Tisza párt elnöke szerint megerősített államfői hatáskörrel érdemes lenni módosítani az alaptörvényt, és esetleg közvetlen elnökválasztást tartani. Leendő miniszterelnökként támogatná, ha még inkább tudnák korlátozni fékekkel és ellensúlyokkal a mindenkori magyar miniszterelnök hatáskörét. A Mi Hazánk csak egy alkotmányozó nemzetgyűléssel tartja elfogadhatónak az alaptörvény módosítását.

Csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre, hogy a Tisza politikusaival tárgyaljon – írja a Válasz Online hazai és brüsszeli források alapján. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden ismét telefonon egyeztettek. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el a 8 ezer milliárd forint felszabadításához.

Orbán Viktor nem vesz részt az uniós állam- és kormányfők jövő heti ülésén a Politico értesülése szerint. Az informális találkozót Cipruson rendezik a jövő héten. A „kihívást jelentő geopolitikai környezetről” és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek.

Az Európai Bizottság elnöke ismét felvetette, hogy megszüntetné a tagállamok vétójogát a közös kül- és biztonságpolitikában, és áttérnének a minősített többségi döntéshozatalra. A portfolio külföldi lapértesülés alapján arról számol be: Ursula Von der Leyen szerint a magyar kormányváltás történelmi lehetőséget teremt a rendszer átalakítására.

Az amerikai elnök először reagált a magyar választások eredményére és Orbán Viktor vereségére. Donald Trump a magyar miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott: a barátja volt, aki jó munkát végzett a bevándorlás ügyében. Egy amerikai hírműsorban ugyanakkor a választást megnyerő Tisza párt elnökéről is elismerően szólt.

A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott a Magyarországgal folytatott párbeszédre. Dmitrij Peszkov a moszkvai nyilatkozatban Magyar Péternek arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni.

A magyar adósbesorolás szempontjából pozitív fejleménynek minősítette a Moody’s, hogy a Tisza alakíthat kormányt a választások nyomán. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt.

A Magyar Honvédség mától fokozatosan levonul az energetikai létesítményektől – közölte a Honvédelmi Minisztérium a Telex kérdésére. Azt írták, hogy a mintegy 600 katona vett részt a kritikus létesítmények védelmében.

Az energiabiztonsághoz a legolcsóbb árra, diverzifikációra, és ehhez a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajra is szükség lesz - hangsúlyozta a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a Kossuth Rádióban közölte, legalább 3 beszállítási lehetőséget szeretnének biztosítani. A kormány megalakulása után egyeztetnek a Mol vezetőivel, és felülvizsgálják a négyszeresére emelt rendszerhasználati díj kérdését is.

Három és fél hétre elegendő benzin és másfél hónapnyi gázolaj tartalék maradt az országban az április 12-i állapot szerint. Az Energiaklub felhívta a figyelmet arra, hogy a tartalék jelentős része feldolgozatlan kőolajként áll rendelkezésre, miközben a százhalombattai finomító kapacitása a tavalyi tűzeset miatt csökkent.

A családtámogatásoknál minden eddigi jó intézkedés megtartását, valamint a rezsicsökkentés kiterjesztését ígérte a Kossuth Rádióban a Tisza párt elnöke. Magyar Péter közölte: a tűzifára is kiterjesztenék a rezsicsökkentést.

Az euróbevezetésről, az új kormány gazdaságpolitikai irányvonaláról és a jegybankkal való együttműködésről is egyeztetett a Tisza Párt leendő pénzügyminisztere a jegybank elnökével. Kármán András a Facebook-on azt írta, Varga Mihállyal egyetértettek abban, hogy a piacok pozitívan reagáltak a választási eredményre.

A leköszönő nemzetgazdasági miniszter szerint a kormánynak nem voltak elrugaszkodott előrejelzései a gazdasági növekedéssel kapcsolatban. Nagy Márton a mai kormányülésre érkezve a Karmelita kolostor előtt közölte: a válság keményen megütötte az országot.

A keret kimerülése miatt, felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 millió forintos európai uniós forrású, energetikai otthonfelújítási program igénylését – írja a Portfolio. A felfüggesztés a fővárosra, illetve Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióra vonatkozik.

Budapest mellett több vidéki város önkormányzata, Szolnok, Szentes, Orosháza és Nagykanizsa is jelezte: az új kormány megalakulásáig nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást. Orosháza polgármestere azt közölte: abban bíznak, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát.

Szolnok kilép a Megyei Jogú Városok Szövetségéből, ha nem mond le a szervezet vezetője, Szita Károly. Györfi Mihály nyílt levelében úgy fogalmaz: a Megyei Jogú Városok Szövetsége pártpolitikán felül álló szakmai szervezet, amelynek nem lehet az elnöke az, aki asszisztált a Fidesz–KDNP-kormány városokat megnyomorító, brutális pénzelvonásaihoz.

Szentkirályi Alexandra feljelentette a főpolgármestert a Nemzeti Választási Bizottságnál, mert a változás melletti voksolásra buzdította a polgárokat. Karácsony Gergely megjegyezte: eközben a kormány és a Fidesz közmilliárdokat szórt el hazug és gyűlöletkeltő kampányra évek óta.

A kormányváltás miatt nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet. Káel Csaba az új kormány megalakulásáig marad a helyén.

Már folyik a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása, a számolást a szombati nap végéig fejeződik be – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Az viszont már kiderült, hogy A szavazatok újraszámlálása után is a Tisza párt jelöltje, Varga Balázs vezet a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben.

Az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is lát esélyt a tárgyalások folytatására a következő napokban Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump az újabb tárgyalási forduló lehetséges helyszíneként ismét a pakisztáni fővárost említette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Napinfo    Az államfő Magyar Pétert javasolja a miniszterelnöki tisztségre – a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.16. csütörtök, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 21:27
Washington sajnálja is, bizakodik is Magyarország miatt – a nap hírei
2026. április 10. 21:59
Már a tervezett éves deficit 83 százaléka az államháztartás központi alrendszere hiányának mértéke – a nap hírei
×
×