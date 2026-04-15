Az államfő Magyar Pétert javasolja a miniszterelnöki tisztségre – a nap hírei

Az államfő Magyar Pétert javasolja a miniszterelnöki tisztségre, és az Országgyűlés alakuló ülését a lehetséges legkorábbi dátumra, május 6-7-ére hívja össze. Ezt Sulyok Tamás köztársasági elnök azután közölte, hogy fogadta Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza párt elnökét. A pártelnök személyesen is felszólította Sulyok Tamást a távozásra, aki úgy fogalmazott, hogy megfontolja Magyar Péter érveit.

A Tisza párt elnöke szerint megerősített államfői hatáskörrel érdemes lenni módosítani az alaptörvényt, és esetleg közvetlen elnökválasztást tartani. Leendő miniszterelnökként támogatná, ha még inkább tudnák korlátozni fékekkel és ellensúlyokkal a mindenkori magyar miniszterelnök hatáskörét. A Mi Hazánk csak egy alkotmányozó nemzetgyűléssel tartja elfogadhatónak az alaptörvény módosítását.

Csütörtökön magas szintű brüsszeli delegáció érkezik Budapestre, hogy a Tisza politikusaival tárgyaljon – írja a Válasz Online hazai és brüsszeli források alapján. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedden ismét telefonon egyeztettek. Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el a 8 ezer milliárd forint felszabadításához.

Orbán Viktor nem vesz részt az uniós állam- és kormányfők jövő heti ülésén a Politico értesülése szerint. Az informális találkozót Cipruson rendezik a jövő héten. A „kihívást jelentő geopolitikai környezetről” és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek.

Az Európai Bizottság elnöke ismét felvetette, hogy megszüntetné a tagállamok vétójogát a közös kül- és biztonságpolitikában, és áttérnének a minősített többségi döntéshozatalra. A portfolio külföldi lapértesülés alapján arról számol be: Ursula Von der Leyen szerint a magyar kormányváltás történelmi lehetőséget teremt a rendszer átalakítására.

Az amerikai elnök először reagált a magyar választások eredményére és Orbán Viktor vereségére. Donald Trump a magyar miniszterelnökről szólva úgy fogalmazott: a barátja volt, aki jó munkát végzett a bevándorlás ügyében. Egy amerikai hírműsorban ugyanakkor a választást megnyerő Tisza párt elnökéről is elismerően szólt.

A Kreml szóvivője szerint Oroszország nyitott a Magyarországgal folytatott párbeszédre. Dmitrij Peszkov a moszkvai nyilatkozatban Magyar Péternek arra a kijelentésére reagált, miszerint ha Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívná, válaszolna a hívásra, de ő maga nem szándékozik telefonálni.

A magyar adósbesorolás szempontjából pozitív fejleménynek minősítette a Moody’s, hogy a Tisza alakíthat kormányt a választások nyomán. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt.

A Magyar Honvédség mától fokozatosan levonul az energetikai létesítményektől – közölte a Honvédelmi Minisztérium a Telex kérdésére. Azt írták, hogy a mintegy 600 katona vett részt a kritikus létesítmények védelmében.

Az energiabiztonsághoz a legolcsóbb árra, diverzifikációra, és ehhez a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajra is szükség lesz - hangsúlyozta a Tisza párt elnöke. Magyar Péter a Kossuth Rádióban közölte, legalább 3 beszállítási lehetőséget szeretnének biztosítani. A kormány megalakulása után egyeztetnek a Mol vezetőivel, és felülvizsgálják a négyszeresére emelt rendszerhasználati díj kérdését is.

Három és fél hétre elegendő benzin és másfél hónapnyi gázolaj tartalék maradt az országban az április 12-i állapot szerint. Az Energiaklub felhívta a figyelmet arra, hogy a tartalék jelentős része feldolgozatlan kőolajként áll rendelkezésre, miközben a százhalombattai finomító kapacitása a tavalyi tűzeset miatt csökkent.

A családtámogatásoknál minden eddigi jó intézkedés megtartását, valamint a rezsicsökkentés kiterjesztését ígérte a Kossuth Rádióban a Tisza párt elnöke. Magyar Péter közölte: a tűzifára is kiterjesztenék a rezsicsökkentést.

Az euróbevezetésről, az új kormány gazdaságpolitikai irányvonaláról és a jegybankkal való együttműködésről is egyeztetett a Tisza Párt leendő pénzügyminisztere a jegybank elnökével. Kármán András a Facebook-on azt írta, Varga Mihállyal egyetértettek abban, hogy a piacok pozitívan reagáltak a választási eredményre.

A leköszönő nemzetgazdasági miniszter szerint a kormánynak nem voltak elrugaszkodott előrejelzései a gazdasági növekedéssel kapcsolatban. Nagy Márton a mai kormányülésre érkezve a Karmelita kolostor előtt közölte: a válság keményen megütötte az országot.

A keret kimerülése miatt, felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 millió forintos európai uniós forrású, energetikai otthonfelújítási program igénylését – írja a Portfolio. A felfüggesztés a fővárosra, illetve Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióra vonatkozik.

Budapest mellett több vidéki város önkormányzata, Szolnok, Szentes, Orosháza és Nagykanizsa is jelezte: az új kormány megalakulásáig nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást. Orosháza polgármestere azt közölte: abban bíznak, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát.

Szolnok kilép a Megyei Jogú Városok Szövetségéből, ha nem mond le a szervezet vezetője, Szita Károly. Györfi Mihály nyílt levelében úgy fogalmaz: a Megyei Jogú Városok Szövetsége pártpolitikán felül álló szakmai szervezet, amelynek nem lehet az elnöke az, aki asszisztált a Fidesz–KDNP-kormány városokat megnyomorító, brutális pénzelvonásaihoz.

Szentkirályi Alexandra feljelentette a főpolgármestert a Nemzeti Választási Bizottságnál, mert a változás melletti voksolásra buzdította a polgárokat. Karácsony Gergely megjegyezte: eközben a kormány és a Fidesz közmilliárdokat szórt el hazug és gyűlöletkeltő kampányra évek óta.

A kormányváltás miatt nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet. Káel Csaba az új kormány megalakulásáig marad a helyén.

Már folyik a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása, a számolást a szombati nap végéig fejeződik be – derül ki a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról. Az viszont már kiderült, hogy A szavazatok újraszámlálása után is a Tisza párt jelöltje, Varga Balázs vezet a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben.

Az amerikai elnök és az ENSZ főtitkára is lát esélyt a tárgyalások folytatására a következő napokban Irán és az Egyesült Államok között. Donald Trump az újabb tárgyalási forduló lehetséges helyszíneként ismét a pakisztáni fővárost említette.