Orosháza és Nagykanizsa kemény bejelentést tett a szolidaritási adóról

Nagykanizsa polgármestere, Horváth Jácint (Éljen VárosuNk! Egyesület) röviden annyit tett hozzá: „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”.

A korábbi közgyűlési előterjesztés szerint Nagykanizsának 2026-ban több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.

Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek) azt írta, idén összesen 611 millió forintot kellene befizetniük. „Orosháza nemet mond! Bízunk benne, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát” – fogalmazott.

Tatár Zoltán jegyző szerdán az MTI-nek elmondta, idén havonta különböző mértékben kell befizetni a szolidaritási hozzájárulás összegét; a 232 millió forint átutalásával „teljesen lenulláznák” magukat, és szeptemberig, a következő adóbevételek megérkezéséig a mintegy 950 millió forintos bankszámlahitelkeretből kellene például a béreket is fizetni.

Megjegyezte, egy korábbi,

pályázati forrásból megépített kerékpárútnál talált szabálytalanságok miatt mintegy 200 millió forintot kell visszafizetnie az önkormányzatnak, és iparűzési adóbevétel-visszafizetési kötelezettség is terheli őket.

A törvény lehetőséget ad 60 napos halasztást kérni a szolidaritási hozzájárulás befizetésénél, ezt az önkormányzat igényelte, ugyanakkor ha a Magyar Államkincstár (MÁK) nem hagyja jóvá, akár már holnap inkasszózhatnak – tette hozzá a jegyző.

Orosházára a MÁK október 30-tól költségvetési biztost nevezett ki, a kirendelés egy évre szól.