ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.94
usd:
308.91
bux:
139943.2
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Orosháza és Nagykanizsa kemény bejelentést tett a szolidaritási adóról

Infostart / MTI

Orosháza és Nagykanizsa önkormányzata nem utalja át szerdán a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét – közölte a város polgármestere a közösségi oldalán szerdán.

Nagykanizsa polgármestere, Horváth Jácint (Éljen VárosuNk! Egyesület) röviden annyit tett hozzá: „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”.

A korábbi közgyűlési előterjesztés szerint Nagykanizsának 2026-ban több mint egymilliárd forint összegű szolidaritási adót kellene megfizetnie.

Raffai János (Válaszd Orosházát!-DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd-Zöldek) azt írta, idén összesen 611 millió forintot kellene befizetniük. „Orosháza nemet mond! Bízunk benne, hogy az új kormány visszaadja az önkormányzatok szabadságát” – fogalmazott.

Tatár Zoltán jegyző szerdán az MTI-nek elmondta, idén havonta különböző mértékben kell befizetni a szolidaritási hozzájárulás összegét; a 232 millió forint átutalásával „teljesen lenulláznák” magukat, és szeptemberig, a következő adóbevételek megérkezéséig a mintegy 950 millió forintos bankszámlahitelkeretből kellene például a béreket is fizetni.

Megjegyezte, egy korábbi,

pályázati forrásból megépített kerékpárútnál talált szabálytalanságok miatt mintegy 200 millió forintot kell visszafizetnie az önkormányzatnak, és iparűzési adóbevétel-visszafizetési kötelezettség is terheli őket.

A törvény lehetőséget ad 60 napos halasztást kérni a szolidaritási hozzájárulás befizetésénél, ezt az önkormányzat igényelte, ugyanakkor ha a Magyar Államkincstár (MÁK) nem hagyja jóvá, akár már holnap inkasszózhatnak – tette hozzá a jegyző.

Orosházára a MÁK október 30-tól költségvetési biztost nevezett ki, a kirendelés egy évre szól.

Kezdőlap    Belföld    Orosháza és Nagykanizsa kemény bejelentést tett a szolidaritási adóról

önkormányzat

orosháza

nagykanizsa

szolidaritási adó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés, az államfő felkérte őt a kormányalakításra, a technikai részletekről péntektől kezdődnek egyeztetések, amelyeken a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. Újra távozásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja”.
 

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője és Madár István a Portfolio vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztet, amely után doorstep sajtótájékoztatót tart, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Retteghet a Temu és a Shein: új filléres kínai webshop tarolja le a nyugati piacot

Újabb kínai e-kereskedelmi platform indul a nyugati piacok meghódítására.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×