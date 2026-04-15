A jegybank elnökével egyeztetett a Tisza Párt költségvetési és adópolitikai szakértője

A találkozó után a Tisza Párt szakértője azt közölte: mindketten üdvözölték, hogy a pénzügyi piacok nagyon kedvezően reagáltak a vasárnapi választások eredményére, bár az iráni események és az emiatt megemelkedett energiaárak továbbra is bizonytalanságot jelentenek a befektetőknek.

Kármán András szerint egyetértettek abban, hogy az euró bevezetésének célkitűzése számos kedvező hatással jár majd a magyar gazdaságra, segíteni fog a kamatok csökkenésében, az inflációs várakozások mérséklődésében és a kiszámíthatóbb árfolyam alakulásban.

A választásokon abszolút többséget szerzett párt képviselője arról tájékoztatta a jegybank elnökét, hogy elindultak az uniós pénzek felszabadításáról szóló tárgyalások és reményeik szerint a 2/3-os parlamenti többség birtokában gyors előrelépés várható.

„Végül megállapodtunk abban, hogy a konstruktív együttműködés jegyében rendszeresen tartunk hasonló találkozókat” – számolt be a Varga Mihállyal folytatott találkozójáról Kármán András.