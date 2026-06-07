Fontos határidő közeleg és a nyugdíjasoknak sok pénzük múlhat rajta

Ha az érintettek idén az elmúlt évben történő nyugdíj-megállapítás mellett döntenek, lehetőségük van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, amennyiebn a jogosultsági feltételek már ebben a korábbi időpontban is teljesültek – írja az ado.hu.

Fontos tudni, hogy a nyugdíjba vonulás időpontjának a megválasztása attól is függ, mekkora az összeg nagyságrendje, amit befolyásol, hogy melyik évben történik meg a nyugdíjba vonulás.

Aki 2026-ban vonul nyugdíjba, annak az ellátás összegét az idei szabályok szerint számítják ki, és 2027-ben részesül először az éves januári nyugdíjemelésben, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj 2027-ben esedékes összegében.

Ha már 2025-ben is fennállt a nyugdíjjogosultság, és ebben az évben visszamenőleg, 2025-től történik a nyugdíjba vonulás, a 2025. évi kiszámítási szabályok szerint történik a nyugdíjszámítás, és az éves januári rendszeres nyugdíjemelésben már 2026-ban részesülnek az érintettek. 2026-ban lehet először megkapni a 13. havi nyugdíj összegét is, a 14. havi nyugdíj esedékes részével együtt.

A nyugdíj összegének kiszámítására mindig az adott évben érvényes valorizációs szorzószámokat veszik figyelembe. Ezekkel a szorzószámokkal történik a korábbi évek kereseteinek szintre hozása a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez.

Ha 2026-ban mégis a korábbi évben, 2025-ben történő nyugdíj-megállapítás mellett dönt az, aki nyugdíjba kíván vonulni, lehetősége van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek (az életkor betöltése és a szükséges szolgálati idő, illetve a Nők 40 esetében a negyven év jogosultsági idő) már ebben a korábbi időpontban is teljesültek.

Visszamenőlegesen is kifizetik a nyugdíjat, így a döntésnél az is szempont lehet, hogy a visszamenőleges igénybejelentés esetén egy összegben a többhavi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás is megérkezik, és ha ebben a korábbi időszakban dolgozott is az érintett személy, utólag a levont társadalombiztosítási járulékot is rendezni kell. Ez a visszamenőleges igényérvényesítési lehetőség a hat hónapos határidőre tekintettel csak június végéig lehetséges az előző évre vonatkozóan.

A nyugellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.

Ez azt jelenti, hogy júniusi időpontú igénybejelentés esetén a júniust megelőző hatodik hónaptól, vagyis az előző év december hónapjától lehet kérni a nyugellátás megállapítását hat hónapra visszamenőleg, júliusban már csak a tárgyév első hónapjától.

Az időpont kiválasztásánál célszerű azt is figyelembe venni, hogy a megszerzett szolgálati idő (például 41 év 345 nap) mikor éri el a következő teljes szolgálati idő évet (ennél a példánál a 42 évet), mert a nyugdíj összegénél a betöltött szolgálati idő éveknek van jelentősége. Ha pedig egy nő 2025-ben már megszerezte a kedvezményes nyugellátáshoz szükséges negyven év jogosultsági időt, ettől kezdve eldöntheti, hogy a nyugellátást még 2025-ben, vagy majd csak 2026-ban, esetleg még később igényli a nyugdíj összegére, vagy egyéb, számára fontos körülményre tekintettel.

Az ado.hu cikkében arra is kitérnek, hogy aki megszerezte a nyugdíjjogosultságot, vagyis

legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik, és a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül.

A növelés mértéke harminc naponként az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka. A nyugdíjnöveléssel az öregségi nyugdíj összege meghaladhatja a megállapítása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet.

Ha mégis az első lehetséges időponttól, azaz a korhatár elérésétől kérik a nyugdíj megállapítást akár a visszamenőleges igényérvényesítéssel is, a nyugdíj mellett folytatott munka nettó munkabére igen kedvező lesz, mert abból csak személyi jövedelemadót kell fizetni, társadalombiztosítási járulékot már nem.