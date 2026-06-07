Május 9. óta a Tisza-frakció nyolc törvény- és öt határozati javaslatot nyújtott be. Olyan horderejű előterjesztések kerültek így az Országgyűlés elé, mint a miniszterelnöki ciklusok korlátozását célzó Alaptörvény-módosítás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, vagy a közterületi reklámpiac radikális átalakítása.

A kormányzati előterjesztésekkel szemben a képviselői indítványokat a törvény alapján nem köti a kötelező társadalmi és szakmai egyeztetés, nem készülnek hozzájuk előzetes hatásvizsgálatok, és hiányzik az igazságügyi miniszteri kontroll is – olvasható a telex.hu hosszú összeállításában.

A Tisza-frakció tájékoztatása szerint azért választották ezt az utat, mert a javaslatokat a párt szakpolitikusai készítették, így a benyújtást is nekik kellett intézniük.

Bizonyos esetekben, mint a józsefvárosi Diószegi Sámuel utcai ingatlanok állami kisajátításának leállítása vagy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer határidejének kitolása, a sürgető június 30-i határidőkkel indokolták a gyorsított eljárást.

A civil és szakmai szervezetek, így a K-Monitor és a Magyar Reklámszövetség tagozatai ugyanakkor aggályosnak tartják a transzparencia hiányát, és sürgetik a minisztériumi apparátus érdemi bevonását. A parlamenti ellenzék szintén bírálja a gyakorlatot: a Fidesz–KDNP szerint az Országgyűlés munkája a közösségi médiára hangszerelt politikai színházzá vált, miközben a Mi Hazánk Mozgalom nehezményezi, hogy indítványaikat a bizottságok hetek óta napirendre sem tűzték.

Az egyetlen bizottsági szakaszba jutott ellenzéki előterjesztést, a KDNP gyermekek képernyőhasználatát szigorító javaslatát a tiszás többségű digitális bizottság tartalomhiányra hivatkozva elutasította.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelzése szerint a kormány a jövő héten nyújtja be az uniós források lehívásához szükséges, szigorúbb vagyonnyilatkozati és átláthatósági törvénycsomagot, ám a szoros határidők miatt a társadalmi egyeztetés ennél a csomagnál is elmarad.

Kormánypárti bírálat a Tisza Párt migrációs politikájáról

A belpolitikai vitákkal párhuzamosan éles bírálatok érték a Tisza Párt külügyi és migrációs stratégiáját is. László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője a HírTV Bayer show című műsorában kifejtette, hogy a volt kormánypárt álláspontja szerint a Tisza Párt látványos meghátrálást mutat be a migrációs kérdésekben.

A politikus rámutatott: miközben a választási kampányban a szigorú határvédelem mellett foglaltak állást, a háttérben a párt külügyi politikáját meghatározó Orbán Anita Brüsszelben már jelezte, hogy készek együttműködni az uniós migrációs paktum technikai segítségnyújtási folyamataiban.

A fideszes EP-képviselő értékelése szerint ez a fordulat azt jelenti, hogy a Tisza Párt a gyakorlatban asszisztálni fog a kötelező elosztási kvóták végrehajtásához és a migránsok magyarországi táboroztatásához.