A Nemzeti Filmintézet nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket

A Nemzeti Filmintézet a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoz hosszútávú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, ugyanakkor megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését.

A Nemzeti Filmintézet alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik – olvasható az NFI közleményében.

Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egyidőben szűnik meg,

ugyanakkor a vonatkozó jogszabály szerint a kormánybiztos az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Mint írják: a Nemzeti Filmintézet kimagasló eredményeket ért el 2020 és 2026 között.

A magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 5 évben ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi 300 milliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy 20 000 filmesnek. A világ filmgyártásának vezető európai központja lett Magyarország.

A Nemzeti Filmintézet 2020-as indulását követően egyesítette a moziforgalmazásra és televíziós/streaming szolgáltatásra készülő audiovizuális alkotások átfogó támogatási rendszerét. A koronavírusjárvány időszakában az NFI intézkedéseinek köszönhetően a hazai filmipar nehéz helyzetbe került szereplői jelentős támogatást kaptak, és a régióban elsőként indulhatott újra a filmgyártás Magyarországon.

A folyamatosan és átláthatóan működtetett egységes, pályázat alapú támogatás rendszer eredményeként 2020 óta több mint 90 egész estés mozifilm és 500 televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült el 2020 óta. Az A-kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el – közli az NFI.

A Nemzeti Filmintézet koprodukció stratégiájának sikerét mutatja több mint 40, nemzetközi együttműködésben megvalósult alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit. 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, melyre korábban nem volt példa. A belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot.

A közlemény szerint „minden rekordot megdöntöttek filmjeink a hazai mozikban, a tévéképernyőkön, a streamingen. Több mint 1 millióan váltottak mozijegyet a Hogyan tudnék élni nélküled? című rom-komra – ekkora sikerre négy évtizede nem volt példa. A tévépremier 1,5 millió nézőt vonzott a képernyők elé. A legnagyobb magyar hadvezérről és koráról, európai összefogással készült, világszínvonalú sorozat, a Hunyadi epizódonkénti, csaknem 1 millió tévénézőjével filmtörténetet írt, televíziós nézettségi rekordokat döntött.”

Az animáció ipar gazdasági és kulturális teljesítőképességének erősítésére, fejlesztésére, hosszú távú versenyképességének biztosítására az NFI dedikált programot dolgozott ki. Az animáció ipar fejlesztési stratégia részeként valósult meg az Annecy Fesztivál magyar díszvendégség programja mintegy 200 magyar résztvevővel, korábban sosem látott láthatóságot eredményezve.

Filmgyártás történeti jelentőségű, összesen 22%-os stúdiókapacitás bővítés valósult meg az elmúlt években Magyarországon az állami és privát szektor összefogásaként. Az NFI fóti filmgyártó bázisán négy új, összesen 10 ezer négyzetméternyi világszínvonalú stúdiót és 20 ezer négyzetméternyi kiszolgáló infrastruktúrát vehettek birtokba a filmesek.