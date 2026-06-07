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Lannert Juditot kérte fel gyermek- és oktatási miniszternek Magyar Péter.
Nyitókép: Péter Magyar/Facebook

Meghökkentő szójátékkal köszöntötte a pedagógusokat a miniszter

Infostart / MTI

A pedagógusokat köszöntötte Magyar Péter miniszterelnök és Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. "Virág nyelven vagy virágnyelven" kívánt minden jót a tanároknak a tárcavezető.

Magyar Péter a pedagógusnap alkalmából a Facebook-oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik.

Lannert Judit a Facebook-oldalán közzétetett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem "csupán pontszámot rendel az emberi munkához".

A tárcavezető szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Hozzátette, pedagógusnapon emiatt nemcsak köszönetet mondanak minden nevelő-oktató munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánják, hogy munkájukat egy tudásukat megbecsülő, autonómiájukat tiszteletben tartó és valódi szakmai támogatást nyújtó környezetben végezzék.

A videóban a miniszter arról is beszélt, hogy pedagógusnapon azokat az embereket ünnepelik, akik nap mint nap nevelnek, tanítanak, kompetenciákat fejlesztenek és konfliktusokat kezelnek. Szerinte a pedagógusok munkája "egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál", ezért annak értékelése sem lehet pusztán adminisztratív feladatok vagy számok összesítése.

A miniszter megköszönte a pedagógusoknak a munkájukat, az elkötelezettségüket és "a jövő nemzedékei iránt vállalt felelősségüket".

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