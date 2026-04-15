ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.93
usd:
309.41
bux:
139063.93
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére 2026. február 27-én, pénteken.
Nyitókép: Facebook/Honvédelmi Minisztérium

Már nem védik a katonák az energetikai létesítményeket

Infostart

Levonulnak a magyar katonák az energetikai létesítményektől, a honvédség közölte: „racionalizálják a létszámot”, miután „a kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek időközben áttekintették és felülvizsgálták saját biztonsági intézkedéseiket, eljárásaikat”.

A Magyar Honvédség szerdától fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt – válaszolta a Telex megkeresésére a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége.

„A Magyar Honvédség megkezdte a magyarországi infrastruktúrák és energialétesítmények megerősítése, illetve az őrzés-védelem fokozása kapcsán bevont állomány létszámának racionalizálását” – írták.

Orbán Viktor február végén beszélt arról, hogy a „kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése” érdekében katonákat vezényelnek országszerte a kiemelt energetikai létesítmények közelébe. Orbán azt mondta, az „ukrán blokád” miatt volt szükség a védelmi tanács összehívására, mivel Ukrajna ezen keresztül próbál nyomást gyakorolni Szlovákiára és Magyarországra.

„Látom, hogy Ukrajna újabb akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében. Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” – mondta akkor a miniszterelnök.

Miután gyanús tárgyakat találtak a Magyarkanizsa közelében fekvő Oromhegyesnél, a Török Áramlat szerb–magyar gázvezeték közelében, azt is megerősítették.

A Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnökségének válasza szerint a haderő mintegy 600 fővel vett részt eddig a kritikus létesítmények védelmében.

„A kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek ugyanakkor időközben áttekintették és felülvizsgálták saját biztonsági intézkedéseiket, eljárásaikat, és saját erőből fokozták őrzés-védelmüket. Ennek értelmében a Magyar Honvédség 2026. április 15-től fokozatosan csökkenti az ebbe a feladatba bevont erőit, levonul azokról a helyszínekről, amelyeknél az Energiaügyi Minisztérium már nem tart igényt a katonai megerősítésre” – írták válaszukban.

Kezdőlap    Belföld    Már nem védik a katonák az energetikai létesítményeket

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.15. szerda, 18:00
Nyeste Orsolya az Erste vezető elemzője
Madár István a Portfolio vezető elemzője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: várhatóan május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Kezdenek felpörögni az események a kétharmados Tisza-győzelemmel véget érő parlamenti választások utáni napokban. Magyar Péter szerda reggel interjút adott a közmédiának, ezt követően Sulyok Tamás köztársasági elnökkel egyeztetett, amely után doorstep sajtótájékoztatót tartott, majd újabb nemzetközi tárgyalásokat folytat. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy várhatóan mikor alakul meg az új Országgyűlés és mikor állhat fel hivatalosan is az új kormány. Közben a forint látványos ereje megmaradt, a magyar kötvényeket vették tovább úgy, hogy közben mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő megszólalt a választás után. Folyamatosan frissülő cikkünkben a szerdai fejleményeket követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői

A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 15. 16:32
Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak
2026. április 15. 15:56
Még mindig keresik a Dunában eltűnt egyetemistát
×
×