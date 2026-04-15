Már nem védik a katonák az energetikai létesítményeket

A Magyar Honvédség szerdától fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt – válaszolta a Telex megkeresésére a Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnöksége.

„A Magyar Honvédség megkezdte a magyarországi infrastruktúrák és energialétesítmények megerősítése, illetve az őrzés-védelem fokozása kapcsán bevont állomány létszámának racionalizálását” – írták.

Orbán Viktor február végén beszélt arról, hogy a „kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése” érdekében katonákat vezényelnek országszerte a kiemelt energetikai létesítmények közelébe. Orbán azt mondta, az „ukrán blokád” miatt volt szükség a védelmi tanács összehívására, mivel Ukrajna ezen keresztül próbál nyomást gyakorolni Szlovákiára és Magyarországra.

„Látom, hogy Ukrajna újabb akciókra készül a magyar energiarendszer megzavarása érdekében. Ezért elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” – mondta akkor a miniszterelnök.

Miután gyanús tárgyakat találtak a Magyarkanizsa közelében fekvő Oromhegyesnél, a Török Áramlat szerb–magyar gázvezeték közelében, azt is megerősítették.

A Honvéd Vezérkar Kommunikációs Főnökségének válasza szerint a haderő mintegy 600 fővel vett részt eddig a kritikus létesítmények védelmében.

„A kritikus infrastruktúrát üzemeltető cégek ugyanakkor időközben áttekintették és felülvizsgálták saját biztonsági intézkedéseiket, eljárásaikat, és saját erőből fokozták őrzés-védelmüket. Ennek értelmében a Magyar Honvédség 2026. április 15-től fokozatosan csökkenti az ebbe a feladatba bevont erőit, levonul azokról a helyszínekről, amelyeknél az Energiaügyi Minisztérium már nem tart igényt a katonai megerősítésre” – írták válaszukban.