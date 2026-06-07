Itt a pontos árlista a horvát sztrádák fizetős szakaszairól

A jelenlegi rendszerben az útdíj mértékét a megtett szakasz – a fel- és a lehajtási pontok –, valamint a gépjármű-kategória határozza meg. A fizetőkapuknál készpénzzel, bankkártyával, üzemanyagkártyával, illetve az automatizált áthaladást biztosító, elektronikus ENC-eszközzel lehet rendezni az összegeket – ad összefoglalót a penzcentrum.hu.

Személyautóra vonatkozó egyirányú útdíjak 2026 nyarán

A horvát autópályadíjak esetében nem történt általános emelés, a tarifák a korábban rögzített árakon alapulnak. Az alábbi listában a normál személyautókra érvényes, egyirányú díjak szerepelnek; a zárójelben lévő összegek a magyar határtól (Letenye/Goričan felől) indulva, a Zágrábig tartó szakasszal együtt értendők.

Határtól Zágrábig

Goričan – Zágráb: 6,4 euró

Rijeka és az Isztriai-félsziget felé

Zágráb – Rijeka: 10,1 euró (összesen: 16,5 euró)

Rijeka – Pula: 10,3 euró (összesen: 26,8 euró)

Rijeka – Rovinj: 8,5 euró (összesen: 25,0 euró)

Rijeka – Poreč: 9,7 euró (összesen: 26,2 euró)

Rijeka – Umag: 11,7 euró

A Kvarner-öböl szigetei felé

Zágráb – Krk sziget: 8,9 euró (összesen: 15,3 euró) – a Krk híd használata díjmentes

Zágráb – Rab szigeti komplehajtó: 8,0 euró (összesen: 14,4 euró)

Zágráb – Pag szigeti komplehajtó: 12,5 euró (összesen: 18,9 euró) – a Pag híd használata díjmentes

Dalmácia felé

Zágráb – Zadar északi része (Vir sziget, Nin): 17,6 euró (összesen: 24,0 euró)

Zágráb – Zadar déli része: 18,2 euró (összesen: 24,6 euró)

Zágráb – Biograd: 19,4 euró (összesen: 25,8 euró)

Zágráb – Vodice, Murter szigeti lehajtó: 20,8 euró (összesen: 27,2 euró)

Zágráb – Šibenik: 22,1 euró (összesen: 28,5 euró)

Zágráb – Trogir: 24,3 euró (összesen: 30,7 euró)

Zágráb – Split (Brač, Hvar): 26,4 euró (összesen: 32,8 euró)

Zágráb – Makarska: 29,7 euró (összesen: 36,1 euró)

Zágráb – Ploče (Pelješac, Korčula): 33,7 euró (összesen: 40,1 euró) – a Pelješac híd használata díjmentes

Eltérő autópálya-kezelők és hivatalos kalkulátorok

Az utazás tervezésekor fontos figyelembe venni, hogy a horvát gyorsforgalmi hálózatot több független társaság üzemelteti, így a pontos tarifákat a tervezett útvonal függvényében különböző felületeken kell ellenőrizni.

A Magyarország felől legfontosabb szakaszok (így az A4-es és az A1-es autópálya nagy része) a Hrvatske autoceste (HAC) kezelésébe tartoznak, így az ottani díjtáblázatok az irányadók. Ezzel szemben az Isztriai Y vonalait a Bina-Istra üzemelteti, míg az Ausztria és Szlovénia felől érkezők által használt Zágráb–Macelj autópálya az AZM társasághoz tartozik, így az utóbbi szakaszok árai kizárólag a saját hivatalos oldalaikon ellenőrizhetők.