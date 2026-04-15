2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfõ (j) Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában az Európai Unió állam- és kormányfõi találkozójának második napján Brüsszelben 2024. március 22-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

A választási vereség után Orbán Viktor lapinformációk szerint nem vesz részt a jövő heti ciprusi informális EU-csúcson, így az a találkozó, amelyet korábban még utolsó szerepléseként emlegettek, minden bizonnyal nélküle zajlik majd.

A korábbi várakozásokkal ellentétben Orbán Viktor nem vesz részt az április 23–24-i ciprusi informális EU-csúcson – értesült a Politico az Index összefoglalója szerint.

A leköszönő kormányfő ugyan a májusi hatalomátadásig ügyvivő miniszterelnökként hivatalban marad, de a találkozón már nem képviseli Magyarországot.

Orbán Viktort egy másik uniós vezető helyettesítheti, nagy valószínűséggel Robert Fico, aki régóta szövetségesének számít az uniós politikában. Az Európai Tanács szabályai lehetővé teszik, hogy egy tagállamot más vezető képviseljen ilyen esetben.

A csúcson több kényes téma is napirenden lesz, köztük a közel-keleti helyzet, az uniós költségvetés, valamint az ukrajnai háború, amelyről Volodimir Zelenszkij is beszámol a vezetőknek. Korábban az is felmerült, hogy az uniós fórumokon szóba kerülhetnek egyes tagállamok Oroszországgal fenntartott kapcsolatai.

Orbán Viktor az elmúlt években rendszeresen konfliktusba került az uniós vezetőkkel, több alkalommal is vétóval akadályozva Oroszország elleni szankciókat vagy Ukrajna támogatását.

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek”

Orbán Viktort is fogadta a köztársasági elnök

Magyar Péter a Sándor-palotában: Sulyok Tamásnak távoznia kell

Toroczkai Lászlóval is egyeztetett a köztársasági elnök

Magyar Péter első interjúi a közmédiában: kiterjesztjük a rezsicsökkentést, diverzifikáljuk az energiabeszerzést

Magyarics Tamás az új magyar–amerikai kapcsolatokról: két személyes ígéret sorsa lehet kérdéses

Bár várhatóan változni fognak a magyar-amerikai kapcsolatok a Tisza Párt választási győzelmével, de mindez nem jelenti azt, hogy a kormánytól független megállapodások, például a hadiipari eszközbeszerzések leállnának – mondta Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Donald Trump elismerően szólt a leendő magyar miniszterelnökről

„A barátom volt” – Donald Trump politikai búcsúja Orbán Viktortól

Bőgnek a szirénák Dnyipróban, Trumpéknak nincs ideje Ukrajnára Zelenszkij szerint – Percről percre az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egy adminisztratív épületben károk keletkeztek és egy nő megsérült Dnyipróban, miután Oroszország támadás alá vette az ukrán nagyvárost. A légi riadó továbbra is érvényben ban az Ukrinform tudósítása alapján. Mára virradóra Cserkaszijban is hárman megsérültek orosz csapások következtében. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a német ZDF-nek adott interjút tegnap este, melyben kijelentette, az amerikai béketárgyalóknak „nincs idejük Ukrajnára” az iráni háború miatt. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Újabb piacokon veti meg a lábát a gigantikus videómegosztó: komoly bajba kerülhetnek a hagyományos boltok a terjeszkedés miatt

A TikTok Shop hamarosan három új európai piacra lép be.

A TikTok Shop hamarosan három új európai piacra lép be.

Iranian commander threatens shipping in Gulf and Red Sea if US naval blockade continues

The commander made the comments after the US military began a blockade of Iranian ships on Monday.

