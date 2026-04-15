Lapinformációk szerint Orbán Viktor nem megy el a jövő heti ciprusi EU-csúcsra

A korábbi várakozásokkal ellentétben Orbán Viktor nem vesz részt az április 23–24-i ciprusi informális EU-csúcson – értesült a Politico az Index összefoglalója szerint.

A leköszönő kormányfő ugyan a májusi hatalomátadásig ügyvivő miniszterelnökként hivatalban marad, de a találkozón már nem képviseli Magyarországot.

Orbán Viktort egy másik uniós vezető helyettesítheti, nagy valószínűséggel Robert Fico, aki régóta szövetségesének számít az uniós politikában. Az Európai Tanács szabályai lehetővé teszik, hogy egy tagállamot más vezető képviseljen ilyen esetben.

A csúcson több kényes téma is napirenden lesz, köztük a közel-keleti helyzet, az uniós költségvetés, valamint az ukrajnai háború, amelyről Volodimir Zelenszkij is beszámol a vezetőknek. Korábban az is felmerült, hogy az uniós fórumokon szóba kerülhetnek egyes tagállamok Oroszországgal fenntartott kapcsolatai.

Orbán Viktor az elmúlt években rendszeresen konfliktusba került az uniós vezetőkkel, több alkalommal is vétóval akadályozva Oroszország elleni szankciókat vagy Ukrajna támogatását.