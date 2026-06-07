Sorra nyílnak a strandok

A szezont elsőként a tiszanánai Dinnyésháton található Álompart indította el, amely már június 1-jén megnyitotta kapuit. A gát és az élő Tisza között elterülő, szigetekkel és hidakkal tagolt üdülőterületen megújult zöldfelületek, vízparti kilátó, kézikomp és nádfedeles pihenőrészek fogadják a látogatókat – derül ki a heol.hu körképéből.

Új játszóterek és kutyastrand Tiszafüreden és Kiskörén

A Tiszafüredi Szabadvízi Strand hivatalos nyitását június 12-ére tervezik. Az idei év legnagyobb újdonsága egy, a Tisza-tó formáját idéző, vízi és szárazföldi elemekből álló tematikus játszótér, valamint egy új büfé és strandcikküzlet. A sekély, gyorsan felmelegedő vizű strandon akadálymentesített vizesblokkok, családi öltözők és baba-mama szoba is rendelkezésre áll, a sportolni vágyókat pedig eszközbérlési lehetőségek (SUP, kajak, kenu, vízibicikli), tenisz- és streetballpályák, valamint egy kondipark várja. A helyszínen az idei szezonban is ingyenesen működik a Tisza-tavi Mancsos Pancsoló kutyastrand.

A kiskörei Ring-a-tó Strand június 13-án kezdi meg a szezont, a jegyárak a tavalyi szinten maradnak. A 200 méter hosszú, fokozatosan mélyülő partszakaszon a zuhanyzók, öltözők és az árnyékolt játszótér használata díjmentes. A vízi sportok kedvelői a kajakok és kenuk mellett motorcsónakot is bérelhetnek, vagy igénybe vehetik a kerékpárkölcsönzőt.

Június közepétől indul a főszezon Sarudon, Abádszalókon és Poroszlón

Az Élményfalu Sarud a tervek szerint az iskolai szünet kezdetéhez igazodva, június 15-én nyitja meg kapuit, és kiemelten a családbarát programokra helyezi a hangsúlyt.

Június 20-án két újabb nagy forgalmú strand csatlakozik a szezonhoz:

Az Abádszalóki Tisza-tó Strand közzétett árlistája alapján a felnőtt napijegy 1800 forintba, a diák- és nyugdíjas belépő 1500 forintba kerül, míg a családi jegy (két felnőtt, két diák) 6000 forintért váltható meg. A három év alatti gyermekek és a 70 év felettiek számára a belépés ingyenes. Az abádszalóki emberek állandó lakcímkártya felmutatásával díjmentesen látogathatják a létesítményt.

A megújult Poroszlói Tisza-tavi Strand szintén június 20-án nyit. A korábbi teljes körű rekonstrukció során a part új homokréteget kapott, modernizálták a vizesblokkokat, új sétányt alakítottak ki, és elektromosautó-töltőt is telepítettek.

A Tisza-tó körüli önkormányzatok egységes gyakorlata szerint a helyi lakosok szinte minden településen ingyenesen vagy számottevő kedvezménnyel vehetik igénybe a fürdőhelyeket.