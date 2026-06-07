ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) a Kiskundorozsmán lévõ gázellátó állomásnál tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján 2026. április 6-án. Mellette Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j). A kormányfõ személyesen gyõzõdött meg a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának elõzõ nap elrendelt megerõsített katonai védelmérõl.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Európa bajban van, de a magyarokat védi egy vezeték

Infostart

A 2022-es energiaválság óta nem látott nyomás alá került az európai földgázpiac a betárolási szezon kezdetén. A szokatlanul hideg tél, az uniós szabályozás enyhítése, valamint a közel-keleti geopolitikai konfliktus miatt kialakult globális LNG-hiány együttesen többéves mélypontra süllyesztették a kontinens gáztartalékait, ami komoly kockázatokat hordoz a következő fűtési szezonra nézve.

Magyarország pozíciója a stabil vezetékes importnak köszönhetően rövid távon kedvezőbb, de a nemzetközi piaci folyamatok alól a hazai gazdaság sem tudja függetleníteni magát – olvasható a telex.hu cikkében.

Az Európai Unió gáztárolóinak töltöttsége május végén mindössze 39 százalékon állt, ami elmarad az elmúlt évek átlagától,

Németországban pedig a készletszintek és a betárolás üteme egyaránt a tízéves szezonális minimum alatt alakul.

A jelenlegi helyzet kialakulásában szerepet játszott, hogy az EU korábban 90-ről 80 százalékra csökkentette a kötelező fűtési szezon előtti töltöttségi célt az árak mérséklése érdekében, a téli extrém hideg hullám azonban a vártnál sokkal gyorsabban merítette ki a tartalékokat.

Globális ellátási sokk a Hormuzi-szoros lezárása miatt

A piaci várakozásokat alapjaiban írta felül a közel-keleti konfliktus, amelynek következtében Irán lezárta a Hormuzi-szorost. Ez a lépés blokkolja Katar teljes LNG-exportját, ami a globális cseppfolyósítottgáz-kínálat mintegy ötödét – havi 9–10 milliárd köbmétert – jelenti. Ez a kiesés havonta megközelíti a teljes magyar éves fogyasztást, vagy az uniós összkapacitás tíz százalékát.

Mivel a Perzsa-öbölből kieső mennyiségért az észak-európai és a tárolókapacitásokkal alig rendelkező ázsiai vevők között éles árverseny alakult ki, a holland gáztőzsdén (TTF) a jegyzések tartósan a 40–50 euró/megawattóra közötti sávba emelkedtek,

egyes napokon a 60 eurót is meghaladva.

A helyzetet nehezíti a határidős piac szerkezete (backwardation) is, ahol a nyári árak magasabbak a téli kontraktusoknál, így a kereskedők piaci alapon, állami szerepvállalás nélkül nem tudják gazdaságosan lefedezni a betárolás költségeit.

Mentőöv a Török Áramlat, de a kockázatok magasak

Magyarországon a főszezoni betárolás az uniós átlagnál kedvezőbb, 33 százalékos szintről indult. A hazai ellátásbiztonság kulcsa, hogy a gázimport döntő többsége nem a zavarokkal küzdő LNG-piacról, hanem vezetéken keresztül,

a Török Áramlaton érkezik az országba.

A betárolás üteme így megfelel a sokéves átlagnak, és az ország jó eséllyel elérheti a 80–90 százalék feletti biztonsági szintet az őszre. Magyarország ráadásul kiemelkedő, az éves fogyasztás 70 százalékát elérő fajlagos tárolókapacitással bír, ami békeidőben a szomszédos országok kisegítését is lehetővé teszi, ám a déli vezeték esetleges sérülése vagy támadása azonnali ellátási krízist okozna.

Energetikai elemzések szerint a piac túl korán árazza a megnyugvást: a Hormuzi-szoros egy esetleges békemegállapodás után is legkorábban harminc nap múlva, az aknamentesítést követően nyílhatna meg, a szállítási láncok fizikai tehetetlensége miatt pedig a kínálat normalizálódása hónapokat csúszna. Az Equinor becslése alapján a konfliktus elhúzódása esetén az európai tárolók szintje a kritikus 70–75 százalékos sávba eshet vissza, ami a téli hónapokban 60–75 euró/megawattóra közötti gázárakat és kényszerű ipari fogyasztáscsökkentést vonna maga után.

Mivel az európai villamosenergia-árak szorosan kötődnek a földgázéhoz, a felpattanó energiaárak gyorsan megjelenhetnek az inflációban és a lakossági várakozásokban is, a szerkezeti piaci konszolidáció pedig legkorábban 2027-ben kezdődhet meg az új amerikai kapacitások belépésével.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Európa bajban van, de a magyarokat védi egy vezeték

gázvezeték

tél

török áramlat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják

Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják
A tervezett beruházások érintik többek között az utasforgalmi és üzemi tereket, a közvilágítást, az utastájékoztatási rendszert és a közműinfrastruktúrát is. Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban azt mondta, a pesti fonódó villamosprojekt keretében körülbelül két kilométeren építenek új villamospályát a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. A kiviteli tervek 2028 második felére készülhetnek el.
Itt a pontos árlista a horvát sztrádák fizetős szakaszairól

Itt a pontos árlista a horvát sztrádák fizetős szakaszairól

A 2026-os nyári főszezonban Horvátországban továbbra sem vezetnek be időalapú autópálya-matricát, így az autósoknak a megszokott fizetőkapus rendszerrel kell számolniuk. Bár a szabad áramlású, rendszámfelismerő és megállás nélküli elektronikus útdíjrendszer bevezetése napirenden van, a horvát kormány hivatalos tájékoztatása szerint a szakaszos átállás legkorábban 2026 őszén kezdődik meg, az új modell teljes körű élesedése pedig 2027. március 1-jére várható.
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorra jönnek az új törvények, elhalasztják Magyar Péter fontos találkozóját

Tisza-kormány: sorra jönnek az új törvények, elhalasztják Magyar Péter fontos találkozóját

A Magyar Péter vezette kormány a hétvégére se hagyott fel a munkával, így várhatóan vasárnapra is több bejelentés maradhatott. Az egészségügyben új bejelentések jöhetnek, előkészítés alatt áll a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat, a kormány könnyítene a NIS2 kiberbiztonsági audit terhein, felülvizsgálná a kriptoeszközök szabályozását, az oktatási tárca pedig átfogó modernizációs irányokat jelölt ki. Közben diplomáciai fronton egyelőre csúszhat a magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti találkozója, amelynek célja a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lett volna.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten

Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten

A Decathlon saját márkás futócipője második lett a legrangosabb szaklap, a Runner&#039;s World éves szemléjén.

BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth attacks Europe over migration with beach 'invasion' D-Day speech

Hegseth attacks Europe over migration with beach 'invasion' D-Day speech

The US defence secretary was speaking in Normandy, 82 years after allied forces launched their operation to liberate Nazi-occupied north-western Europe.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 06:53
Fontos határidő közeleg és a nyugdíjasoknak sok pénzük múlhat rajta
2026. június 6. 11:22
Így rondít bele Irán helyzete az Európának kitett magyar ipari termelési adatokba
×
×