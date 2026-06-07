Tovább tart a légicsata az iráni partoknál

A CENTCOM X közösségi platformon megjelent rövid közleménye szerint "a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban" és hogy "az amerikai erők továbbra is készen állnak az iráni agresszió elleni védekezésre".

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Drone activity in the Strait of Hormuz has heightened regional tensions and security concerns. pic.twitter.com/GMRg5PAkkE — Tehran Live News (@Tehran_lives) June 7, 2026

A CENTCOM pénteken arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg lelőtt a Hormuzi-szoros felé irányított négy iráni drónt, majd támadást intézett a partok mentén elhelyezett iráni felderítő radarállomások ellen Goruk városában és Kesm-szigetén.