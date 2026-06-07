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Az iráni Shahed-136 drón alapján készítette el az arizonai SpektreWorks a Lucas nevű kamikaze drónt, ami segítette az amerikai légierőt az Irán elleni támadásban.
Nyitókép: Wikipédia /Public domain

Tovább tart a légicsata az iráni partoknál

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg lelőtt két iráni támadó drónt a Hormuzi-szoros fölött szombaton késő este – közölte az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnap.

A CENTCOM X közösségi platformon megjelent rövid közleménye szerint "a drónok veszélyeztették a nemzetközi tengeri forgalmat a Hormuzi-szorosban" és hogy "az amerikai erők továbbra is készen állnak az iráni agresszió elleni védekezésre".

A CENTCOM pénteken arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg lelőtt a Hormuzi-szoros felé irányított négy iráni drónt, majd támadást intézett a partok mentén elhelyezett iráni felderítő radarállomások ellen Goruk városában és Kesm-szigetén.

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Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
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