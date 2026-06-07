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A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban megkezdődött az átadás-átvétel. Hegedűs Zsolt minisztert elkísérte Oroszi Beatrix (jobbra), aki az új országos tisztifőorvos lesz, és Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.
Nyitókép: Facebook/Hegedűs Zsolt

Példamutató döntést hozna Hegedűs Zsolt az oltáskritikus orvos ügyében

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Nem írhatja felül az ellátásbiztonság és a létszámhiány a súlyos morális, valamint szakmai-etikai vádakat – jelentette ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az RTL Híradónak adott interjújában. A tárcavezető hangsúlyozta, komoly hibának tartja, hogy mindezidáig nem indult etikai eljárás a kötelező védőoltások beadásának hamisítása miatt büntetőeljárás alá vont dunavarsányi gyerekorvos ügyében, aki szabadlábra helyezése után a kritikus orvoshiányra hivatkozva jelenleg is praktizál Pest vármegyében.

A dunavarsányi doktornőt és asszisztensét még februárban tartóztatták le a hatóságok, mivel a megalapozott gyanú szerint pénzért cserébe, tényleges beadás nélkül igazolták kötelező védőoltások teljesítését.

Az érintetteket azóta kiengedték az előzetes letartóztatásból – számolt be az RTL Híradója.

A gyerekorvos a folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére jelenleg is több Pest vármegyei településen lát el helyettesítési és ügyeleti feladatokat, Délegyházán pedig a gyermekorvosi praxis végleges átvételére készül, jóllehet a védőoltások beadásától eltiltották.

Morális aggályok kontra kritikus szakemberhiány

Riebl Antal, Délegyháza polgármestere elismerte, hogy az önkormányzat részéről komoly erkölcsi aggályok merültek fel a döntéssel kapcsolatban. Kifejtette ugyanakkor, hogy a településen kialakult rendkívüli orvoshiány miatt a lakosság alapvető ellátásának biztosítása érdekében nem maradt más választásuk, mint a gyanúba keveredett orvos alkalmazása.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ezzel szemben élesen bírálta a kialakult gyakorlatot, kiemelve, hogy

az orvosi hivatás alapvető normáinak feltételezett megsértése miatt az etikai szempontokat semmilyen körülmények között nem lehetett volna figyelmen kívül hagyni

A tárcavezető szerint a körülmények és a bizonyítékok tisztázása érdekében elkerülhetetlen az érintett orvos személyes meghallgatása és a hivatalos etikai vizsgálat lefolytatása.

Az orvos védője, Bangó Zoltán korábban úgy nyilatkozott, a bíróság azért engedélyezte védence számára a munkavégzést, mert az érintett teljeskörűen együttműködött a nyomozó hatóságokkal, emellett a döntés meghozatalakor a bíróság is mérlegelte a térségben fennálló súlyos szakemberhiányt.

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