Példamutató döntést hozna Hegedűs Zsolt az oltáskritikus orvos ügyében

A dunavarsányi doktornőt és asszisztensét még februárban tartóztatták le a hatóságok, mivel a megalapozott gyanú szerint pénzért cserébe, tényleges beadás nélkül igazolták kötelező védőoltások teljesítését.

Az érintetteket azóta kiengedték az előzetes letartóztatásból – számolt be az RTL Híradója.

A gyerekorvos a folyamatban lévő büntetőeljárás ellenére jelenleg is több Pest vármegyei településen lát el helyettesítési és ügyeleti feladatokat, Délegyházán pedig a gyermekorvosi praxis végleges átvételére készül, jóllehet a védőoltások beadásától eltiltották.

Morális aggályok kontra kritikus szakemberhiány

Riebl Antal, Délegyháza polgármestere elismerte, hogy az önkormányzat részéről komoly erkölcsi aggályok merültek fel a döntéssel kapcsolatban. Kifejtette ugyanakkor, hogy a településen kialakult rendkívüli orvoshiány miatt a lakosság alapvető ellátásának biztosítása érdekében nem maradt más választásuk, mint a gyanúba keveredett orvos alkalmazása.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter ezzel szemben élesen bírálta a kialakult gyakorlatot, kiemelve, hogy

az orvosi hivatás alapvető normáinak feltételezett megsértése miatt az etikai szempontokat semmilyen körülmények között nem lehetett volna figyelmen kívül hagyni

A tárcavezető szerint a körülmények és a bizonyítékok tisztázása érdekében elkerülhetetlen az érintett orvos személyes meghallgatása és a hivatalos etikai vizsgálat lefolytatása.

Az orvos védője, Bangó Zoltán korábban úgy nyilatkozott, a bíróság azért engedélyezte védence számára a munkavégzést, mert az érintett teljeskörűen együttműködött a nyomozó hatóságokkal, emellett a döntés meghozatalakor a bíróság is mérlegelte a térségben fennálló súlyos szakemberhiányt.