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Izraeli katonák a ciszjordániai Dzsenínben levő palesztin menekülttábor kerítésénél 2023. július 4-én. Az izraeli hadsereg terrorista célpontok ellen végrehajtott támadásában két nap alatt tizenkét palesztin vesztette életét, tucatnyian megsebesültek és több ezer palesztin civil elhagyta a városban lévő menekülttábort. Izrael lezárta a kétnapos akciót, amely során a hadsereg közlése szerint ezernél több robbanószerkezetet semmisítettek meg, több tucat fegyvergyártó műhelyben okoztak kárt, és harminc palesztin gyanúsítottat letartóztattak.
Nyitókép: Atef Szafadi

Terrortámadás Izraelben

Infostart / MTI

Izraelben fegyveres terrortámadásban életét vesztette egy ember és öten megsebesültek vasárnap, a merénylőt megölték - jelentették az izraeli biztonsági szervek.

A terrorista Kócháv Jáir, Cur Jichák és Cur Nátán települések közelében négy különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert a Ciszjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Az öt sérült közül két férfit súlyos, három másik embert pedig közepesen súlyos állapotban szállítottak kórhzba.

A terroristát végül halálosan meglőtték,

járművében megtalálták a fegyvert. Izraeli állampolgár, Omar Mandar Jászinnak hívták, a Tajbe nevű arab város lakosa volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség különleges egységei rajtaütést hajtottak végre Tajbéban, egy épületet körülvettek, és felszólították az ott élőket, hogy maradjanak otthonukban.

A helyszínre érkezett Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna számára.

A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Benjámin Netanjahu helyzetértékelést tartott, és figyelemmel kíséri a "gyilkos lövöldözéses terrortámadás" fejleményeit.

"Minden egy pillanat alatt történt. Értesítettek bennünket, hogy terroristák lehetnek a környéken, megszólaltak a szirénák, és mindenki a házába vonult" - nyilatkozta a ynet hírportálnak Cur Jichák egyik lakosa.

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