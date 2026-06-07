ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök (j) Emmanuel Macron francia elnököt fogadja katonai tiszteletadás mellett Jerevánban 2026. május 5-én.
Nyitókép: Vahram Baghdaszarján

Pattanásig feszült választást tartanak, Vlagyimir Putyiin aggódva figyelheti a végeredményt

Infostart / MTI

Vasárnap tartják a parlamenti választásokat Örményországban, ahol a voksolás tétje az ország külpolitikai irányvonalának meghatározása és a Nyugat–Oroszország közötti globális erővonalakhoz való viszonyulás. A Nikol Pasinjan miniszterelnök által fémjelzett, Oroszországtól távolodó és az európai integrációt célzó óvatos nyugati nyitás fenntartása éles ellenállást vált ki a Moszkva-barát ellenzéki formációkból, így a választás eredménye közvetlenül eldöntheti, hogy a térségben Grúzia és Ukrajna mintájára újabb geopolitikai törésvonal alakul-e ki, vagy Jereván megpróbálja fenntartani az egyensúlyozó politikát. Szomabton hat embert vettek őrizetbe.

Őrizetbe vettek hat oroszbarát ellenzéki jelöltet a parlamenti választásokat megelőző napon, szombaton Örményországban - közölte az örmény állami sajtó anélkül, hogy ismertették volna az intézkedések indokát.

A tájékoztatás szerint a Szamvel Karapetján oroszbarát oligarcha Erős Örményország pártjának színeiben induló jelöltekről van szó. Az orosz-örmény kettős állampolgár Karapetján jelenleg házi őrizetben van, amiért Nikol Pasinján miniszterelnök kormányának megdöntésére szólított fel, amit politikai indíttatású vádakként tagad.

Az Armenpress hírügynökség szerint az ország központi választási bizottsága adott engedélyt a nyomozóhatóságoknak, hogy büntetőeljárást indítsanak a hat jelölttel szemben.

Egyelőre sem az örmény hatóságok, sem pedig a Moszkva és Jereván gazdasági és politikai kapcsolatainak fenntartásával kampányoló Erős Örményország nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A mostani választás egyik kulcskérdése Örményország és Oroszország viszonya lett.

Az ország politikai irányvonalával kapcsolatos viták miatt az utóbbi időszakban megromlott a viszony Moszkva és Jereván között. Oroszország Jereván nyugati közeledését követően importtilalmat vezetett be az örmény virágokra és több élelmiszeripari termékre.

Közvélemény-kutatások szerint az Erős Örményország a választók 6-11 százalékának támogatására számíthat és ezzel a második helyen végezhet Pasinján Polgári Egyezség pártja mögött, amely 24-32 százalék közötti eredményt érhet el.

Örmény civil csoportok a választások előtt az orosz állam által fizetett félretájékoztatási kampányok veszélyére figyelmeztettek. Moszkva ugyanakkor tagadta, hogy beavatkozna más államok belügyeibe.

Az örmény belügyminisztérium a héten közölte, hogy legalább 78 bűncselekményt azonosítottak a választási kampánnyal összefüggésben, és 44 személyt vettek őrizetbe.

Az örmény központi választási bizottság péntek esti rendkívüli ülésén elutasította egy másik ellenzéki párt azon kezdeményezését, hogy zárják ki a választásokról az Erős Örményországot illegális kampányfinanszírozás és szavazatvásárlás címén.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Pattanásig feszült választást tartanak, Vlagyimir Putyiin aggódva figyelheti a végeredményt

örményország

választás

jereván

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyszemélyes unikornis vagy egyszemélyes átverés? A sztárvállalkozó és a csaló ugyanazt az AI eszközt használja

Egyszemélyes unikornis vagy egyszemélyes átverés? A sztárvállalkozó és a csaló ugyanazt az AI eszközt használja
A mesterséges intelligencia ma már nemcsak segédeszköz, hanem digitális munkatársak egész hadserege. Egy magányos alapító olyan kapacitáshoz juthat, amelyhez korábban fejlesztők, marketingesek, asszisztensek és ügyfélszolgálatosok kellettek. De ugyanaz az AI, amely globális céget építhet, globális csalást is működtethet. Az egyszemélyes milliárdos vállalat álma ezért egyszerre inspiráló és nyugtalanító.
Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják

Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják

A tervezett beruházások érintik többek között az utasforgalmi és üzemi tereket, a közvilágítást, az utastájékoztatási rendszert és a közműinfrastruktúrát is. Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban azt mondta, a pesti fonódó villamosprojekt keretében körülbelül két kilométeren építenek új villamospályát a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. A kiviteli tervek 2028 második felére készülhetnek el.
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs gyógyír a német vergődésre, Magyarország is aggódhat

Nincs gyógyír a német vergődésre, Magyarország is aggódhat

A német gazdaság helyzete tovább romlott, miután a kormány melletti Gazdasági Szakértői Tanács a korábbinál is gyengébb növekedési előrejelzést bocsátott ki. Európa legnagyobb gazdaságát egyszerre sújtja az iráni háború okozta energiaválság, a fokozódó kínai verseny, valamint a társadalombiztosítási rendszer strukturális problémái - tudósított a Deutsche Welle. Mindez Magyarország számára is baljós előjel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?

Döbbenetes számítás a magyar tengerről: ezerszeresére drágult a lángos, de mi a helyzet a fizetésekkel?

A balatoni lángos árai alig ötven év alatt több mint ezerszeresére emelkedtek, az átlagbér viszont, amiből ezt megvehetjük, a közelében nincs ennek az ütemnek.

BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth attacks Europe over migration with beach 'invasion' D-Day speech

Hegseth attacks Europe over migration with beach 'invasion' D-Day speech

The US defence secretary was speaking in Normandy, 82 years after allied forces launched their operation to liberate Nazi-occupied north-western Europe.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 11:33
24 milliárd dollár sorsa dölhetett el
2026. június 7. 10:46
Már szinte mindenki az amerikai-iráni békét akarja
×
×