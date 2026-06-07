Pattanásig feszült választást tartanak, Vlagyimir Putyiin aggódva figyelheti a végeredményt

Őrizetbe vettek hat oroszbarát ellenzéki jelöltet a parlamenti választásokat megelőző napon, szombaton Örményországban - közölte az örmény állami sajtó anélkül, hogy ismertették volna az intézkedések indokát.

A tájékoztatás szerint a Szamvel Karapetján oroszbarát oligarcha Erős Örményország pártjának színeiben induló jelöltekről van szó. Az orosz-örmény kettős állampolgár Karapetján jelenleg házi őrizetben van, amiért Nikol Pasinján miniszterelnök kormányának megdöntésére szólított fel, amit politikai indíttatású vádakként tagad.

Az Armenpress hírügynökség szerint az ország központi választási bizottsága adott engedélyt a nyomozóhatóságoknak, hogy büntetőeljárást indítsanak a hat jelölttel szemben.

Egyelőre sem az örmény hatóságok, sem pedig a Moszkva és Jereván gazdasági és politikai kapcsolatainak fenntartásával kampányoló Erős Örményország nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A mostani választás egyik kulcskérdése Örményország és Oroszország viszonya lett.

Az ország politikai irányvonalával kapcsolatos viták miatt az utóbbi időszakban megromlott a viszony Moszkva és Jereván között. Oroszország Jereván nyugati közeledését követően importtilalmat vezetett be az örmény virágokra és több élelmiszeripari termékre.

Közvélemény-kutatások szerint az Erős Örményország a választók 6-11 százalékának támogatására számíthat és ezzel a második helyen végezhet Pasinján Polgári Egyezség pártja mögött, amely 24-32 százalék közötti eredményt érhet el.

Örmény civil csoportok a választások előtt az orosz állam által fizetett félretájékoztatási kampányok veszélyére figyelmeztettek. Moszkva ugyanakkor tagadta, hogy beavatkozna más államok belügyeibe.

Az örmény belügyminisztérium a héten közölte, hogy legalább 78 bűncselekményt azonosítottak a választási kampánnyal összefüggésben, és 44 személyt vettek őrizetbe.

Az örmény központi választási bizottság péntek esti rendkívüli ülésén elutasította egy másik ellenzéki párt azon kezdeményezését, hogy zárják ki a választásokról az Erős Örményországot illegális kampányfinanszírozás és szavazatvásárlás címén.