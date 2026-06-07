Lenin, Sztálin, Trockij, Buharin – ezek a nevek jutottak Navracsics Tibor eszébe a Tisza-kormány néhány focit néző tagjáról

„Az elit elit marad. Akkor is, ha összetétele változik, a szokások viszonylag hamar beszoktatják az új tagokat is. Így van ez a szokásos elitváltásnál, és így van még a forradalmi – vagy ahogyan mostanában nevezik, »rendszerváltó« – elitváltásnál is” – fogalmazott a politikus.

Navracsics Tibor szerint a legfőbb különbség az, hogy a forradalmi elit, amíg a „hatalom sáncain kívül” reked, bűnösnek tartja a regnáló elit szokásait, és mentességet ígér azok alól. A pozícióba kerülést követően azonban – eltérő mértékben ugyan, de – lassan beleszoknak az elitlétbe és felveszik a korábban bírált magatartásmintákat – írja annak kapcsán, hogy a Tisza-kormány több vezetője együtt ült a BL-döntőn egy páholyban – vette észre az index.hu.

A volt tárcavezető írásában úgy vélte, hogy a forradalmi vagy rendszerváltó eliteknek is mindig színre lépnek a maguk radikális vezéralakjai – utalva a francia forradalom (Robespierre, Saint-Just, Marat, Danton) és a bolsevik fordulat (Lenin, Sztálin, Trockij, Buharin) kulcsfiguráira. Navracsics Tibor szerint azonban az idő előrehaladtával ezek a markáns különbségek lassan eltűnnek, és

az új szereplők egyszerűen az elit tagjaivá válnak,

annak minden megszokott sajátosságával együtt.

A volt miniszter elemző gondolataihoz egy beszédes fotót is mellékelt, amely a közéleti elit jelenlegi reprezentánsait ábrázolja informális környezetben.

Budapest, 2026. május 30. Az Arsenal szurkolói a labdarúgó Bajnokok Ligája döntõjében játszott Paris Saint-Germain - Arsenal mérkõzésen a Puskás Arénában 2026. május 30-án. MTI/Hegedüs Róbert

A felvételen Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter látható, amint a Puskás Aréna lelátójáról követik a Budapesten megrendezett 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő eseményeit.