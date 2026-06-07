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Rakétákkal támadott tartályhajót ábrázoló falfestmény elõtt megy egy járókelõ Teheránban 2026. április 20-án, a síita állam és az Egyesült Államok között érvényben levõ kéthetes tûzszünet idején. Az amerikai haditengerészet megszállta az iráni zászló alatt közlekedõ TOUSKA teherhajót az Ománi-öbölben, emiatt az iráni vezetés elutasította a fegyveres konfliktus tartós rendezésérõl tartandó újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal. A pakisztáni közvetítéssel Iszlámábádban tartott április 10-11-i elsõ tárgyalási forduló eredménytelenül zárult.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Már szinte mindenki az amerikai-iráni békét akarja

Infostart / MTI

Teheránba utazott szombaton Mohszin Nakvi pakisztáni belügyminiszter, hogy az újabb harci cselekményeket követően közvetítőként előmozdítsa az Egyesült Államok és Irán párbeszédét.

Pakisztáni biztonsági és diplomáciai körök szerint a tárcavezető magas rangú iráni tisztségviselőkkel készül találkozni. Az iráni fővárosban van jelenleg Ászim Munír pakisztáni vezérkari főnök is, akiről úgy tartják, jó kapcsolatokat ápol Donald Trump amerikai elnökkel is.

Az iráni Irib állami televízió szerint Nakvi Maszúd Pezeskján iráni elnökkel és Abbász Aragcsi külügyminiszterrel tervez megbeszéléseket tartani. Az Irib szerint Nakvi az Egyesült Államok és Irán között zajló közvetett tárgyalásokkal kapcsolatos utasításokkal érkezett Teheránba, hogy azokat megossza az iráni vezetéssel.

Nakvi teheráni látogatása előtt iráni hivatali partnerével, Eszkandar Momeni belügyminiszterrel is találkozott csütörtökön és pénteken Kirgizisztánban.

A találkozót követő állásfoglalásban "mindkét belügyminiszter hangsúlyozta, hogy következetesen folytatni kell a régióban a tartós béke elérése érdekében tett erőfeszítéseket".

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án intézett támadást Irán ellen, ugyan április 8. óta tűzszünet van a felek között, időnként előfordulnak összecsapások, ahogy legutóbb szombatra virradóra is.

Rodolphe Hajkal libanoni vezérkari főnök szombaton Pakisztánba indult, ahol később Ászim Munírral találkozik - közölte a libanoni hadsereg. A helyi sajtó közlése szerint Hajkal látogatása kapcsolatban áll Pakisztán közvetítő szerepével az iráni konfliktus szereplői között, Libanon pedig "döntő szerepet játszik a tárgyalásokon".

Libanon március elején sodródott bele az iráni konfliktusba, miután a Teherán hátszelét élvező Hezbollah síita milícia az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei legfőbb iráni vezető halálára reagálva rakétákkal kezdte el lőni Izrael területét. A zsidó állam légicsapásokkal válaszolt és csapatokat küldött Libanon területére a szélsőségesek ellen.

Izrael és a libanoni vezetés képviselői szerdán Washingtonban folytatott tárgyalásokon ugyan a tűzszüneti megállapodás végrehajtásáról állapodtak meg, de azt a Hezbollah elutasítja.

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