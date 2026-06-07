Elhunyt Csernyus Lőrinc

Csernyus Lőrinc 1961-ben született Budapesten, diplomáját 1986-ban szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, ahol elköteleződött a magyar organikus építészeti irányzat mellett. Alkotásai a hagyomány és a modernitás ötvözésének kiemelkedő példái; fő művei közé tartozik a csengeri Petőfi Sándor Általános Iskola, a herendi Porcelánmanufaktúra angyalos bejárati épülete, valamint Makó városképét meghatározó középületei.

Pályája során elhivatottan vett részt településrehabilitációkban és lakóházak tervezésében, 1987-től pedig Csenger főépítészeként is dolgozott – emlékezik meg róla a prae.hu.

Kiemelkedő szerep a szakmai oktatásban és a kultúrában

Az építészeti tervezés mellett Csernyus Lőrinc jelentős oktatói tevékenységet folytatott: vezetőként irányította a Vándoriskolát, előadóként vett részt a BME Szerves Építészet tantárgyának oktatásában, valamint építészettörténetet és vizuális kultúrát tanított alternatív oktatási intézményekben.

Szakmai munkásságát a társművészetekkel, különösen a népzenével való szoros kapcsolat jellemezte. Kiss Ferenc zeneszerzővel közösen alapította és szervezte meg a Kárpát-medence kulturális központjait összekötő, évente megrendezésre kerülő Héttorony Fesztivált. Csernyus Lőrincet a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.