ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Csernyus Lőrinc

Infostart

Életének 65. évében elhunyt Csernyus Lőrinc Kós Károly- és Ybl-díjas építész, művészeti szakíró, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – közölte az MMA az MTI-vel. Makovecz Imre egykori tanítványa a magyar organikus építészet egyik legmeghatározóbb alakja volt, akinek nevéhez számos ikonikus középület mellett a 2021-es Dubaji Világkiállítás Magyar Nemzeti Pavilonjának tervezése is fűződik.

Csernyus Lőrinc 1961-ben született Budapesten, diplomáját 1986-ban szerezte a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán, ahol elköteleződött a magyar organikus építészeti irányzat mellett. Alkotásai a hagyomány és a modernitás ötvözésének kiemelkedő példái; fő művei közé tartozik a csengeri Petőfi Sándor Általános Iskola, a herendi Porcelánmanufaktúra angyalos bejárati épülete, valamint Makó városképét meghatározó középületei.

Pályája során elhivatottan vett részt településrehabilitációkban és lakóházak tervezésében, 1987-től pedig Csenger főépítészeként is dolgozott – emlékezik meg róla a prae.hu.

Kiemelkedő szerep a szakmai oktatásban és a kultúrában

Az építészeti tervezés mellett Csernyus Lőrinc jelentős oktatói tevékenységet folytatott: vezetőként irányította a Vándoriskolát, előadóként vett részt a BME Szerves Építészet tantárgyának oktatásában, valamint építészettörténetet és vizuális kultúrát tanított alternatív oktatási intézményekben.

Szakmai munkásságát a társművészetekkel, különösen a népzenével való szoros kapcsolat jellemezte. Kiss Ferenc zeneszerzővel közösen alapította és szervezte meg a Kárpát-medence kulturális központjait összekötő, évente megrendezésre kerülő Héttorony Fesztivált. Csernyus Lőrincet a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Elhunyt Csernyus Lőrinc

gyász

ybl-díj

építész

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják

Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják
A tervezett beruházások érintik többek között az utasforgalmi és üzemi tereket, a közvilágítást, az utastájékoztatási rendszert és a közműinfrastruktúrát is. Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban azt mondta, a pesti fonódó villamosprojekt keretében körülbelül két kilométeren építenek új villamospályát a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Nyugati téren és a Váci úton keresztül egészen a Lehel térig. A kiviteli tervek 2028 második felére készülhetnek el.
Itt a pontos árlista a horvát sztrádák fizetős szakaszairól

Itt a pontos árlista a horvát sztrádák fizetős szakaszairól

A 2026-os nyári főszezonban Horvátországban továbbra sem vezetnek be időalapú autópálya-matricát, így az autósoknak a megszokott fizetőkapus rendszerrel kell számolniuk. Bár a szabad áramlású, rendszámfelismerő és megállás nélküli elektronikus útdíjrendszer bevezetése napirenden van, a horvát kormány hivatalos tájékoztatása szerint a szakaszos átállás legkorábban 2026 őszén kezdődik meg, az új modell teljes körű élesedése pedig 2027. március 1-jére várható.
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: sorra jönnek az új törvények, elhalasztják Magyar Péter fontos találkozóját

Tisza-kormány: sorra jönnek az új törvények, elhalasztják Magyar Péter fontos találkozóját

A Magyar Péter vezette kormány a hétvégére se hagyott fel a munkával, így várhatóan vasárnapra is több bejelentés maradhatott. Az egészségügyben új bejelentések jöhetnek, előkészítés alatt áll a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat, a kormány könnyítene a NIS2 kiberbiztonsági audit terhein, felülvizsgálná a kriptoeszközök szabályozását, az oktatási tárca pedig átfogó modernizációs irányokat jelölt ki. Közben diplomáciai fronton egyelőre csúszhat a magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök budapesti találkozója, amelynek célja a magyar–ukrán kapcsolatok rendezése lett volna.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten

Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten

A Decathlon saját márkás futócipője második lett a legrangosabb szaklap, a Runner&#039;s World éves szemléjén.

BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth attacks Europe over migration with beach 'invasion' D-Day speech

Hegseth attacks Europe over migration with beach 'invasion' D-Day speech

The US defence secretary was speaking in Normandy, 82 years after allied forces launched their operation to liberate Nazi-occupied north-western Europe.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 09:09
Majdnem 50 év után megújul a Nyugati téri aluljáró, a felüljárót elbontják
2026. június 7. 08:35
Példamutató döntést hozna Hegedűs Zsolt az oltáskritikus orvos ügyében
×
×