A St. Francis Xavier Egyetem (St. Francis Xavier University) kutatócsoportja, Karen L. Blair vezetésével eredetileg azt a célt tűzte ki, hogy feltérképezze, milyen egészségügyi és pszichés hatásokkal jár a párkapcsolatban élőkre nézve a vonzalom nyilvános megnyilvánulása.

A kutatók ugyanakkor szükségesnek látták annak vizsgálatát is, hogy a többségi társadalom tagjai – első lépésben a heteroszexuális férfiak – milyen biológiai és érzelmi reakciókat adnak, ha azonos nemű, illetve külön nemű párok nyilvános interakcióit látják – írta a psypost.com.

Nyálminták alapján mérték a stressz szintjét

A kísérlet során a heteroszexuális férfi résztvevőknek különböző tematikájú diavetítéseket mutattak be. A vizuális ingerek az alábbi kategóriákba tartoztak:

Csókolózó, illetve kézen fogva sétáló férfi párok,

Csókolózó, illetve kézen fogva sétáló vegyes nemű párok,

Semleges és unalmas mindennapi tárgyak (például gemkapcsok),

Undort keltő képek (például rothadó hús, romlott ételek és kukacok).

A kutatók a képblokkok megtekintése között kérdőívek segítségével rögzítették a szubjektív visszajelzéseket, valamint nyálmintákat gyűjtöttek a résztvevőktől. A mintákban a nyál alfa-amiláz (salivary alpha-amylase – sAA) szintjét elemezték, amely a tudományos konszenzus szerint a szimpatikus idegrendszer aktivitásának, valamint a szervezet fiziológiai stresszszintjének megbízható objektív mutatója.

Az eredmények

A laboratóriumi mérések azt mutatták, hogy

a heteroszexuális férfi alanyok szervezetében az azonos nemű férfiak csókolózását bemutató képek láttán kimutathatóan megemelkedett az alfa-amiláz szintje.

Ez az élettani növekedés statisztikailag megegyező mértékű volt azzal a biológiai stresszreakcióval, amelyet a kifejezetten undort keltő, romló élelmiszereket és férgeket ábrázoló fotók váltottak ki a vizsgált csoportból.

A tanulmány szerzői hangsúlyozták, hogy a kutatás az automatikus, nem tudatosuló fiziológiai válaszok feltérképezésére irányult. Az adatok hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy a környezetből érkező reflexszerű reakciók miként befolyásolják a szexuális kisebbségek nyilvános térben tapasztalható komfortérzetét és biztonságát.