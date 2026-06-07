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Bulgária versenyen vettek részt a magyar honvédség mesterlövészei.
Nyitókép: magyar honvédség

Csodás eredmény a magyar mesterlövészektől

Infostart

Első helyezést ért el a Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokságának egyik mesterlövésze a Bulgáriában megrendezett T-Class Tactical Sniper National Cup 2026 nemzetközi katonai megmérettetésen – tájékoztatott az MH KMP. A Nikolaevo katonai gyakorló- és lőtéren május végén megtartott versenyen a magyar alakulatot két katona képviselte a mintegy ötven fős nemzetközi mezőnyben.

A világ számos országából érkezett elit lövészek közül P. N. F. törzsőrmester az első helyen végzett, míg társa, L. D. főtörzsőrmester szintén az élmezőnyben zárta a versenyt.

Kiemelkedő egyéni teljesítményük elismeréseként a rendezők

mindkét magyar katonát meghívták az ősszel megrendezendő nemzetközi páros mesterlövész-versenyre

– írja a honvedelem.hu.

Valós harctéri körülmények és fokozott terhelés

A T-Class a világ egyik legelismertebb, kifejezetten valós harctéri körülményeket modellező katonai versenyrendszere. A szakágon belül a Tactical Sniper kategória a klasszikus mesterlövész-feladatokat foglalja magában, ahol a résztvevőknek nem csupán a precíziós lövészeti tudásukról, hanem a fizikai állóképességükről és a taktikai felkészültségükről is számot kell adniuk.

A bulgáriai megmérettetésen a katonáknak olyan összetett lőfeladatokat kellett végrehajtaniuk változatos domborzati viszonyok és kiszámíthatatlan szélviszonyok között, amelyekhez hasonló nehezített körülmények a hazai lőtereken csak korlátozottan teremthetők meg.

A versenyzőkre a teljes program ideje alatt szigorú időkorlátok, valamint fokozott fizikai és mentális terhelés hárult, így a magyar katonák elért eredményei nemzetközi szinten is igazolják a hazai különleges műveleti állomány magas fokú szakmai felkészültségét.

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