24 milliárd dollár sorsa dölhetett el

A Reuters hírügynökségnek és több amerikai tévécsatornának egymástól függetlenül nyilatkozó források szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter utasította a szakértőket, hogy mérjék fel, mekkora kárt okozott Irán az érintett országoknak, és hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi az iráni eszközök felhasználását a jövőbeni károk helyreállítására is.

Az egyelőre nem világos, hogy ez csak a befagyasztott iráni vagyonokra, vagy például olyan eszközökre is vonatkozik, mint az olajszállító hajók.

Egy nappal korábban Mohszen Rezai, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója a CNN-nek azt mondta, hogy a háborút lezáró békemegállapodás feltétele az Egyesült Államok által befagyasztott 24 milliárd dollárnyi iráni vagyon felszabadítása.

A háború február végi kitörése óta Irán számos alkalommal támadta rakétákkal és drónokkal az öböl-menti államokat, így Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, Katart és Ománt.