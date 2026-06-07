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Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott képen szárazföldi rakétavetõkkel tengeri célpontokra lõ egy katonai egység a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlaton 2026. február 17-én.
Nyitókép: Sepahnews, MTI/MTVA

24 milliárd dollár sorsa dölhetett el

Infostart / MTI

Az amerikai kormány vizsgálja annak a lehetőségét, hogy iráni eszközöket használhassanak föl a háború okozta károk helyreállítására a szövetséges öbölmenti országokban - közölte az ügyre rálátó több forrás.

A Reuters hírügynökségnek és több amerikai tévécsatornának egymástól függetlenül nyilatkozó források szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter utasította a szakértőket, hogy mérjék fel, mekkora kárt okozott Irán az érintett országoknak, és hogy az Egyesült Államok fontolóra veszi az iráni eszközök felhasználását a jövőbeni károk helyreállítására is.

Az egyelőre nem világos, hogy ez csak a befagyasztott iráni vagyonokra, vagy például olyan eszközökre is vonatkozik, mint az olajszállító hajók.

Egy nappal korábban Mohszen Rezai, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója a CNN-nek azt mondta, hogy a háborút lezáró békemegállapodás feltétele az Egyesült Államok által befagyasztott 24 milliárd dollárnyi iráni vagyon felszabadítása.

A háború február végi kitörése óta Irán számos alkalommal támadta rakétákkal és drónokkal az öböl-menti államokat, így Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, Katart és Ománt.

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