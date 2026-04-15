Infostart.hu
2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Two male workers are installing PVC window in the apartment.
Nyitókép: Constantinis, Getty Images

Elfogyott a pénz, több vármegyében leáll a népszerű felújítási program

Budapesten és Nyugat-Magyarország jelentős részén leállítja az 5+5 milliós energetikai otthonfelújítási programot a kormány, mivel kimerült a keret. Már csak két napig lehet igényeket benyújtani.

A keret kimerülése miatt Budapesten és hét fejlettebb vármegyében felfüggesztik az európai uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 millió forintos energetikai otthonfelújítási program igénylését – adta hírül a Portfolio.

Utoljára április 17-én, péteken lehet benyújtani az igényeket az MFB Pontokon. A kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, az még június 30-ig igényelhető.

A felfüggesztés a következő régiókat érinti:

  • Budapest,
  • Pest vármegye,
  • Fejér vármegye,
  • Komárom-Esztergom vármegye,
  • Veszprém vármegye,
  • Zala vármegye,
  • Vas vármegye,
  • Győr-Moson-Sopron vármegye.

Papp Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője közösségi oldalán közölte: a rendelkezés értelmében „a három rendelkezésre álló keret közül kettő esetében keretkimerülés miatt felfüggesztésre kerül a támogatási kérelmek benyújtása.” Mint írta, ez különösen fontos azoknak, akik már előkészítették a beruházást, a kérelmez viszont még nem nyújtották be. Számukra ez az utolsó pillanat.

A programmal a nyertesek a támogatásból legalább 30 százalékos energiamegtakarítást célzó felújításokat (pl. külső szigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer megújítása). A program ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel érhető el, a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a visszatérítendő rész továbbra is kamatmentes, minimális saját forrás is elegendő, a kamatmentes hitelrész futamidejét megnövelték akár 15 évre.

Magyar Péter: „Sulyok Tamás államfő tájékoztatott, hogy engem fog felkérni miniszterelnöknek"

Magyar Péter mintegy 40 perces megbeszélést folytatott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel a Sándor-palotában, majd nyilatkozott a sajtónak. Mint mondta, május 6-7-én ülhet össze az új Országgyűlés, az államfő felkérte őt a kormányalakításra, a technikai részletekről péntektől kezdődnek egyeztetések, amelyeken a Tisza Párt képviselői is részt vesznek. Újra távozásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt, aki Magyar Péter szerint „sejtelmes választ adott, azt mondta, megfontolja".
 

Választás 2026: május 6-án miniszterelnök lesz Magyar Péter

Retteghet a Temu és a Shein: új filléres kínai webshop tarolja le a nyugati piacot

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

