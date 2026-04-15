Elfogyott a pénz, több vármegyében leáll a népszerű felújítási program

A keret kimerülése miatt Budapesten és hét fejlettebb vármegyében felfüggesztik az európai uniós forrású, 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető, 5+5 millió forintos energetikai otthonfelújítási program igénylését – adta hírül a Portfolio.

Utoljára április 17-én, péteken lehet benyújtani az igényeket az MFB Pontokon. A kistelepüléseken elérhető vidéki otthonfelújítási programot nem érinti a döntés, az még június 30-ig igényelhető.

A felfüggesztés a következő régiókat érinti:

Budapest,

Pest vármegye,

Fejér vármegye,

Komárom-Esztergom vármegye,

Veszprém vármegye,

Zala vármegye,

Vas vármegye,

Győr-Moson-Sopron vármegye.

Papp Roland, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője közösségi oldalán közölte: a rendelkezés értelmében „a három rendelkezésre álló keret közül kettő esetében keretkimerülés miatt felfüggesztésre kerül a támogatási kérelmek benyújtása.” Mint írta, ez különösen fontos azoknak, akik már előkészítették a beruházást, a kérelmez viszont még nem nyújtották be. Számukra ez az utolsó pillanat.

A programmal a nyertesek a támogatásból legalább 30 százalékos energiamegtakarítást célzó felújításokat (pl. külső szigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer megújítása). A program ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel érhető el, a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható, a visszatérítendő rész továbbra is kamatmentes, minimális saját forrás is elegendő, a kamatmentes hitelrész futamidejét megnövelték akár 15 évre.