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Kézigránátot fog egy kiképzõ az ukrán nemzeti gárda 13. mûveleti dandárja katonáinak aknák és robbanószerek alkalmazásáról tartott kiképzésen a kelet-ukrajnai Harkivi területen 2025. október 16-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: Maria Senovilla

Belső vizsgálatot rendel el a honvédelmi miniszter

Infostart

Új, belső vizsgálat elrendelését jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett vasárnapi videójában az újdörögdi lőtéren történt kézigránát-balesettel kapcsolatban. Bár az ügyészség korábbi nyomozása büntetőjogi felelősséget nem állapított meg, a tárcavezető a katonai jegyzőkönyvek áttekintése után úgy vélte, a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül.

A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten – írja a 24.hu.

Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, hogy az új eljárás záros határidőn belül lezárul, és ha bebizonyosodik, hogy katonák hibáztak, a felelősöket név szerint meg fogják nevezni. A tárcavezető a szakmai, vezetői és fegyelmi szankciók mellett a politikai felelősségre vonást is elkerülhetetlennek nevezte.

A miniszter a videóban kitért a balesetben megsérült női katona helyzetére is, kiemelve a Magyar Honvédség „senkit nem hagyunk hátra” alapelvét.

Bejelentette, hogy

a sérültnek felépülését követően beosztást ajánlott fel a Honvédelmi Minisztériumban,

mivel elsődleges céljuk, hogy a rehabilitáció után az érintett újra teljes értékű tagja lehessen az állománynak.

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