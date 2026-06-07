Belső vizsgálatot rendel el a honvédelmi miniszter

A miniszter közlése szerint az ügyészségi vizsgálat maga is rögzített bizonyos szabálytalanságokat, ezért honvédelmi vezetőként elfogadhatatlannak tartja, ha a rendszer érdemi következmények nélkül lépne túl az eseten – írja a 24.hu.

Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, hogy az új eljárás záros határidőn belül lezárul, és ha bebizonyosodik, hogy katonák hibáztak, a felelősöket név szerint meg fogják nevezni. A tárcavezető a szakmai, vezetői és fegyelmi szankciók mellett a politikai felelősségre vonást is elkerülhetetlennek nevezte.

A miniszter a videóban kitért a balesetben megsérült női katona helyzetére is, kiemelve a Magyar Honvédség „senkit nem hagyunk hátra” alapelvét.

Bejelentette, hogy

a sérültnek felépülését követően beosztást ajánlott fel a Honvédelmi Minisztériumban,

mivel elsődleges céljuk, hogy a rehabilitáció után az érintett újra teljes értékű tagja lehessen az állománynak.