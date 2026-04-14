Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden közölte, hogy ismét telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akit kijelölt miniszterelnökként szólított meg.

„Magyarország visszatért Európa szívébe, ahová mindig is tartozott” – közölte Von der Leyen az X-en, hozzátéve, hogy ez mindenekelőtt a magyar emberek pillanata: „az ő hangjuké, a méltóságuké és a jövőjüké egy biztonságos, virágzó Magyarországon, egy erős Európán belül”.

Von der Leyen szerint a prioritásokról, a „legsürgetőbb feladatokról” beszéltek. Az Európai Bizottság elnöke három fő pontot jelölt meg:

a jogállamiság helyreállítását,

a közös európai értékekhez való visszaigazodást, valamint

reformokat az európai beruházások által kínált lehetőségek felszabadításáért.

Az Index szerint utóbbi egyértelmű utalás a Magyarországtól visszatartott, mintegy 17 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási alapra, amelyet a bizottság jogállamisági feltételekhez kötött.