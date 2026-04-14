2026. április 14. kedd Tibor
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Strasbourg, 2025. július 7.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány vitáján az Európai Parlament plenáris ülésén.
Ursula von der Leyen a „legsürgetőbb feladatokról” egyeztetett Magyar Péterrel

Az Európai Bizottság elnöke a választás éjszakáján gratulált, most már az azonnali teendőkről egyeztettek, mint a jogállamiság helyreállítása, az európai értékekhez való visszaigazodás és reformok az uniós források felszabadításáért.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden közölte, hogy ismét telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, akit kijelölt miniszterelnökként szólított meg.

„Magyarország visszatért Európa szívébe, ahová mindig is tartozott” – közölte Von der Leyen az X-en, hozzátéve, hogy ez mindenekelőtt a magyar emberek pillanata: „az ő hangjuké, a méltóságuké és a jövőjüké egy biztonságos, virágzó Magyarországon, egy erős Európán belül”.

Von der Leyen szerint a prioritásokról, a „legsürgetőbb feladatokról” beszéltek. Az Európai Bizottság elnöke három fő pontot jelölt meg:

  • a jogállamiság helyreállítását,
  • a közös európai értékekhez való visszaigazodást, valamint
  • reformokat az európai beruházások által kínált lehetőségek felszabadításáért.

Az Index szerint utóbbi egyértelmű utalás a Magyarországtól visszatartott, mintegy 17 milliárd eurónyi kohéziós és helyreállítási alapra, amelyet a bizottság jogállamisági feltételekhez kötött.

Bauer Bence: hiába néppárti a CDU és a Tisza is, csalódás érheti a nyugati vezetőket

Magyar Péternek a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján voltak olyan kijelentései, amelyek meglepetést jelenthetnek az európai vezetők számára – mondta el az InfoRádióban Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.
 

Moszkva ismét üzent Magyar Péter kijelentéseire reagálva

Válaszolt Magyar Péter szavaira az Európai Bizottság, bíznak benne, hogy Magyarország hozzájuthat a forrásokhoz

Új korszak kezdődhet a szlovák–magyar viszonyban?

Andrej Babiš prágai látogatásra hívta Magyar Pétert

J.D. Vance: Washington biztosan jól együtt tud majd dolgozni Magyar Péterrel

Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
„Sosem voltunk barátok” - így kissebbíti a Kreml Orbán választási vereségének jelentőségét

A Kreml megelégedéssel fogadta, hogy az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter nyitottnak mutatkozik a pragmatikus párbeszédre. Eközben Moszkva igyekszik feldolgozni legközelebbi európai szövetségese, Orbán Viktor választási vereségét - jelentette kedden a The Guardian.

Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt minden magyarnak tudni kell

Az euró magyarországi bevezetése továbbra is távoli cél: bár a lakosság támogatja, a gazdasági és jogi feltételek teljesítése jelenleg messzebb van, mint valaha.

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

