2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársai a levélszavazatokat számolják a szavazás lezárását követõen az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Sok az érvénytelen levélszavazat: nagy bontásban az NVI

Infostart / MTI

Több mint 347 ezer levélszavazat érkezett az NVI-hez, ebből több mint 326 ezret már felbontottak, és ezek közül csaknem 307 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda szerda reggeli adataiból.

Az NVI-hez postán több mint 51 ezer levélszavazat érkezett, a külképviseleteken több mint 287 ezret adtak le, míg a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján közel 9 ezret.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak, az NVI 497 ezer választópolgárt vett fel a levélben szavazók névjegyzékébe. A szerda reggeli adatok szerint 347 658 levélszavazat érkezett vissza az NVI-hez, ennek közel 94 százalékát, 326 053-at már felbontották és ellenőrizték a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Az ellenőrzött levélszavazatok közül 307 711-ben találtak érvényes azonosító nyilatkozatot, 18 342-ben pedig vagy érvénytelen volt, vagy hiányzott a borítékból.

A feldolgozottság jelenlegi állása alapján az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma 302 070, ebből 301 362 érvényes – közölték.

nvi

választás 2026

levélszavazatok

Elemző: legkorábban 2031-2032-ben lehet szó euróbevezetésről

Magyarország EU-tagsága óta már többször kopogtathatott volna az eurózóna ajtaján, de korábban politikai akarat nem volt, most pedig a feltételektől vagyunk távol, a politikai akaratról Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján viszont nyilatkozott, először a költségvetés állapotát világítják át. Az időtávról és a bevezetés részleteiről az InfoRádió Beke Károlyt kérdezte.
Választás 2026: mi okozta az óriási fordulatot? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Kitart a jó hangulat a tőzsdéken, a hazai részvénypiacot a Tisza kétharmada mozgatja

Alapvetően jó a hangulat a nemzetközi tőkepiacokon, a befektetők azt árazzák, hogy áttörés jöhet az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Ez alapvetően javította a nemzetközi befektetői közösség kockázatvállalási hajlandóságát, de nagyot mentek tegnap az amerikai technológiai részvények is, ami a szélesebb piacok számára is lendületet adott. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokkal indul a nap. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig ismét emelkedés van, erősödnek a hazai blue chipek, felpattan a 4iG és az Opus. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Véget ér egy korszak a Balatonnál: lehúzza a rolót az egyik legismertebb hazai borászati központ

Lehúzza a rolót a Balaton egyik legismertebb borászati központja: a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. feldolgozó üzeme június végén bezár. A legendás BB márka azonban nem tűnik el - a termelés más telephelyen folytatódik.

Legal advisers help migrants pose as gay to get asylum, undercover BBC investigation finds

The BBC exposes a shadow industry charging migrants thousands of pounds to help them cheat the asylum system.

2026. április 15. 10:22
Többszörösen cserbenhagyó autós tombolt Székesfehérváron, egy rendőr lebuktatta
2026. április 15. 09:10
Fontos határidő jár le ma éjfélkor, egymillió autósnak kell igyekeznie
