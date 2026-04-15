Sok az érvénytelen levélszavazat: nagy bontásban az NVI

Az NVI-hez postán több mint 51 ezer levélszavazat érkezett, a külképviseleteken több mint 287 ezret adtak le, míg a magyarországi országgyűlési egyéni választókerületek székhelye szerinti választási irodákban a szavazás napján közel 9 ezret.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhattak, az NVI 497 ezer választópolgárt vett fel a levélben szavazók névjegyzékébe. A szerda reggeli adatok szerint 347 658 levélszavazat érkezett vissza az NVI-hez, ennek közel 94 százalékát, 326 053-at már felbontották és ellenőrizték a válaszborítékban lévő, a választópolgárt azonosító nyilatkozatot.

Az ellenőrzött levélszavazatok közül 307 711-ben találtak érvényes azonosító nyilatkozatot, 18 342-ben pedig vagy érvénytelen volt, vagy hiányzott a borítékból.

A feldolgozottság jelenlegi állása alapján az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma 302 070, ebből 301 362 érvényes – közölték.