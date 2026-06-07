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fotó: honvedelem.hu
Nyitókép: https://vedelmiiparblog.hu/blog/szu-57-otodik-generacios-orosz-vadaszgep/

Árulják az oroszok a csodafegyverüket

Infostart

Oroszország készen áll a saját fejlesztésű, ötödik generációs Szu–57-es vadászgépek szállítására India részére – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. A két ország katonai-műszaki együttműködése a légi eszközök mellett a hadihajók és a tengeralattjárók területére is kiterjed.

Vlagyimir Putyin emlékeztetett arra, hogy Új-Delhi hagyományosan kiemelt partnere a moszkvai hadiiparnak. Bár a típus kétüléses verziójának korábbi közös fejlesztési programjából (FGFA) India 2018-ban stratégiai okokból kivonult, az orosz fél szerint a Szu–57-es önálló fejlesztése befejeződött, és a technológia készen áll az exportra. Az indiai beszerzési szándék hátterében elemzők szerint az a regionális egyensúlyeltolódás állhat, hogy a szomszédos Pakisztán pilótái hamarosan hadrendbe állíthatják a kínai fejlesztésű, J–35-ös típusú lopakodó vadászgépeket, miközben az önálló indiai fejlesztésű AMCA-program prototípusa még nem hajtott végre tesztrepülést – ad elemzést a vg.hu.

Technológiai és harcászati kérdőjelek a típus körül

A Moszkva által nehezen radarozható, ötödik generációs gépként hirdetett Szu–57-es nemzetközi piaci megítélése és exportsikere eddig elmaradt a várakozásoktól, a nagyobb megrendelések közül egyedül Algéria 14 darabos keretszerződése emelhető ki.

Szakértők rámutatnak, hogy

a konstrukció technológiai paraméterei elmaradnak a konkurens amerikai F–22-es és F–35-ös modellektől.

: az orosz típus egyenes vonalú légbeömlői és a törzsbe süllyesztett hővédelmi megoldások hiánya miatt a gép radar- és hőjelzése is magasabb, így könnyebben észlelhető.

És Ukrajnában?

A gép az ukrajnai fegyveres konfliktusban sem játszott meghatározó szerepet. Brit védelmi hírszerzési adatok megerősítik, hogy az orosz légierő a Szu–57-es flottát kizárólag a saját légtérből indított, nagy hatótávolságú csapásmérésekre alkalmazza, elkerülve a közvetlen harci érintkezést a modern légvédelmi rendszerekkel a technológia megóvása érdekében.

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