A jégeső az ország két pontján is lecsaphat vasárnap délután

Az adatok alapján a délutáni órákban az Északi-középhegység térségében pattanhatnak ki az első veszélyes zivatargócok, miközben a nap végén, este nyugat felől, az Alpokalja irányából újabb, kiszámíthatatlan csapadéktömbök sodródhatnak be az országba – írja a met.hu.

Bár a csúcshőmérséklet még eléri a 26 és 30 fok közötti nyárias értékeket, a hirtelen északnyugatira forduló szél több helyen viharossá fokozódik.

A zivatarok közvetlen környezetében fellépő pusztító széllökések és a hirtelen lezúduló jég komoly károkat okozhat a kertekben, a gépjárművekben és az infrastruktúrában is. Késő estére a levegő drasztikusan, 17 és 23 fok közé hűl le.

Kedden érkezik az igazi csapás

A hétvégi jégeső-veszély ráadásul nem egy elszigetelt jelenség, hanem a légkör teljes átrendeződésének előszele. A legfrissebb modellek szerint keddtől egy markáns, kiterjedt hidegfront éri el Magyarországot, amely végleg lesöpri a nyárias meleget.

Szerdára a nyugati országrészben már drasztikus lehűlésre, tartósan hűvös, barátságtalan időre és kiterjedt csapadékra kell készülni, ami tartósan véget vet a megnyugtató júniusi napoknak.