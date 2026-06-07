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Egy ember éppen felhúz egy öntöltő pisztolyt.
Nyitókép: Unsplash

Véres lövöldözés egy fesztiválon

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Lövöldözés tört ki egy forgalmas ohiói utcai fesztivál közelében, legalább 12 ember megsebesült, kettejük állapota kritikus.

Joe Heffernan, Toledo rendőrfőnök-helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok gyűjtésében.

A rendőrtiszt úgy fogalmazott, hogy "vélhetően legalább ketten lőhettek és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek".

Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a húszas évei elején jár.

A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élőzenei rendezvény.

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