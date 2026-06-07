Véres lövöldözés egy fesztiválon

Joe Heffernan, Toledo rendőrfőnök-helyettese azt mondta, hogy egyelőre keresik az elkövetőt vagy elkövetőket és arra kérte a fesztiválon vagy a közelben tartózkodókat, hogy tegyék közzé a telefonjukon lévő fényképeket vagy videókat, ami segíthet a nyomok gyűjtésében.
A rendőrtiszt úgy fogalmazott, hogy "vélhetően legalább ketten lőhettek és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek".
Az áldozatok 14 és 61 év közöttiek, többségük a húszas évei elején jár.
A lövöldözés az Old West End Fesztivál közelében történt, ami egy évenként megrendezésre kerülő kétnapos élőzenei rendezvény.
?#BREAKING: MULTIPLE PEOPLE HAVE BEEN SHOT AT THE OLD WEST END FESTIVAL IN TOLEDO OHIO.— Matt Van Swol (@mattvanswol) June 7, 2026
ABSOLUTE PANIC AS PEOPLE RUSHED FOR COVER, POLICE ARE ON SCENE, MEDICS ARE ATTENDING THE WOUNDED.
SH00TER IS STILL ON THE LOOSE!!!!
WE DO NOT HAVE TO LIVE LIKE THIS!!!!!!!! pic.twitter.com/D4cmSQgctU