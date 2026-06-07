Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember

Amíg a köznevelési intézményben a gyerekek a közétkeztetők által megtervezett étrend szerint tudnak enni a legtöbb esetben, a nyári időszakban az alvás későbbre tolódik, így az egész nap felborulhat, a reggeli kimaradhat, étkezések összecsúszhatnak, az édesség könnyű választás lehet.

Ebben a helyzetben lenne okos a szülőktől, ha átnéznék az iskolai menüt (tízórai, ebéd, uzsonna), hogy mi mindent fogyasztottak a gyerekek év közben, hogyan lehetne sokszínűvé tenni a táplálkozást – erre hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Zentai Andrea, az NNGYK Táplálkozástudományi Főosztályának vezetője.

„A másik, amit tudnak tenni, hogy előre terveznek; ha elmennek egy kirándulásra, strandra, nyaralásra, előre lehet gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek lesznek a folyadékfogyasztásra, az étkezésre, és így sokkal egészségtudatosabb választást tudnak a gyermekek számára biztosítani. Illetve ha nincs olyan ott, ami szerintük ebbe a kategóriába esne, akkor fel tudnak készülni csomagoláskor” – tette hozzá.

Nyári probléma szerinte a gyerekek elhízása, illetve ott különösen adott a veszély, mivel könnyebben borul fel a bevitt és a felhasznált energia egyensúlya.

„A bevitt energiákat nagyon könnyű a folyékony cukorral, a különböző cukrozott üdítőitalokkal elfogyasztani, de ha a gyerek a vizet választja, sokat spórol az energiából.

Másrészt fontos, hogy mit használnak fel az energiákból: a napi fizikai aktivitásnak a nyári szabadidőben is fontos megmaradnia. Nyilván ha a nagy melegben többet mozgunk, nagyobb lesz a folyadékigény, fontos, hogy ez víz legyen” – tisztázta Zentai Andrea.

Ugyanakkor az étkezésben fontos szerepe van a cukornak is, ha nem is végtelen mennyiségben, nem véletlen, hogy édeset vagy sósat kívánunk. Ezzel kapcsolatban szerinte érdemes odafigyelni, hogy

amikor egy gyermek sósat kíván, nem nagyobb-e a fizikai aktivitása, mint általában (pl. sporttábori részvétel); ellenőrizhető, hogy a tábor első napján egy sötét színű ruhára só ül-e ki, ezt a gyerek magának is figyelheti, ilyenkor több sót kell bevinni (ha nincs ilyen helyzet, akkor só helyett egyéb fűszerekkel érdemes próbálkozni, bazsalikommal, kakukkfűvel, rozmaringgal, fokhagymával, köménnyel)

amikor a gyermek édeset kíván, akkor csoki, süti helyett legyen kéznél gyümölcs, akár felszeletelve is; főétkezések után a desszert szintén lehet zöldséghasáb, ezt elfogyasztva már csökkenni is fog az édesség iránti vágy.

Zentai Andrea még arra is int, hogy nyári szünetben is legyen meg az öt étkezés, de legalább három, ez is segít az édesség iránti vágy kordában tartásában.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.