ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MTI Fotó: Illyés Tibor
Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor

Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember

Infostart / InfoRádió

A nyári szünetben a gyermekek súlygyarapodásának egyik fő oka nem feltétlenül az édesség, hanem a cukros italok fogyasztása – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Táplálkozástudományi Főosztályának vezetője. Zentai Andrea szerint nyáron lazulnak a napi rutinok, több a nassolás, rendszertelenebbek az étkezések, nő a képernyő előtt töltött idő, és ezek együtt elhízáshoz vezethetnek.

Amíg a köznevelési intézményben a gyerekek a közétkeztetők által megtervezett étrend szerint tudnak enni a legtöbb esetben, a nyári időszakban az alvás későbbre tolódik, így az egész nap felborulhat, a reggeli kimaradhat, étkezések összecsúszhatnak, az édesség könnyű választás lehet.

Ebben a helyzetben lenne okos a szülőktől, ha átnéznék az iskolai menüt (tízórai, ebéd, uzsonna), hogy mi mindent fogyasztottak a gyerekek év közben, hogyan lehetne sokszínűvé tenni a táplálkozást – erre hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Zentai Andrea, az NNGYK Táplálkozástudományi Főosztályának vezetője.

„A másik, amit tudnak tenni, hogy előre terveznek; ha elmennek egy kirándulásra, strandra, nyaralásra, előre lehet gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségek lesznek a folyadékfogyasztásra, az étkezésre, és így sokkal egészségtudatosabb választást tudnak a gyermekek számára biztosítani. Illetve ha nincs olyan ott, ami szerintük ebbe a kategóriába esne, akkor fel tudnak készülni csomagoláskor” – tette hozzá.

Nyári probléma szerinte a gyerekek elhízása, illetve ott különösen adott a veszély, mivel könnyebben borul fel a bevitt és a felhasznált energia egyensúlya.

„A bevitt energiákat nagyon könnyű a folyékony cukorral, a különböző cukrozott üdítőitalokkal elfogyasztani, de ha a gyerek a vizet választja, sokat spórol az energiából.

Másrészt fontos, hogy mit használnak fel az energiákból: a napi fizikai aktivitásnak a nyári szabadidőben is fontos megmaradnia. Nyilván ha a nagy melegben többet mozgunk, nagyobb lesz a folyadékigény, fontos, hogy ez víz legyen” – tisztázta Zentai Andrea.

Ugyanakkor az étkezésben fontos szerepe van a cukornak is, ha nem is végtelen mennyiségben, nem véletlen, hogy édeset vagy sósat kívánunk. Ezzel kapcsolatban szerinte érdemes odafigyelni, hogy

  • amikor egy gyermek sósat kíván, nem nagyobb-e a fizikai aktivitása, mint általában (pl. sporttábori részvétel); ellenőrizhető, hogy a tábor első napján egy sötét színű ruhára só ül-e ki, ezt a gyerek magának is figyelheti, ilyenkor több sót kell bevinni (ha nincs ilyen helyzet, akkor só helyett egyéb fűszerekkel érdemes próbálkozni, bazsalikommal, kakukkfűvel, rozmaringgal, fokhagymával, köménnyel)
  • amikor a gyermek édeset kíván, akkor csoki, süti helyett legyen kéznél gyümölcs, akár felszeletelve is; főétkezések után a desszert szintén lehet zöldséghasáb, ezt elfogyasztva már csökkenni is fog az édesség iránti vágy.

Zentai Andrea még arra is int, hogy nyári szünetben is legyen meg az öt étkezés, de legalább három, ez is segít az édesség iránti vágy kordában tartásában.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember

gyerek

étkezés

zöldség

hízás

zentai andrea

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember

Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember
A nyári szünetben a gyermekek súlygyarapodásának egyik fő oka nem feltétlenül az édesség, hanem a cukros italok fogyasztása – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Táplálkozástudományi Főosztályának vezetője. Zentai Andrea szerint nyáron lazulnak a napi rutinok, több a nassolás, rendszertelenebbek az étkezések, nő a képernyő előtt töltött idő, és ezek együtt elhízáshoz vezethetnek.
Mik meg nem történnek! Mit viszünk az útra, kapitány uram?

Mik meg nem történnek! Mit viszünk az útra, kapitány uram?

A csütörtökön kezdődő észak- és közép-amerikai labdarúgó-világbajnokság előtt az Infostart felidéz néhány különleges epizódot a tornák történetéből. Nem elsősorban olyanokat, amelyek az eredményekhez, a pályán történt eseményekhez kapcsolódnak, hanem olyanokat, amelyek mégis jellemzőek és emlékezetesek. Ezúttal a magyar válogatott 1934-es kiutazását.
 

Magánéleti gondja van a magyar válogatott hátvédnek

VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult az ebola, egyre súlyosabb a járványhelyzet: 86-an haltak meg eddig

Elszabadult az ebola, egyre súlyosabb a járványhelyzet: 86-an haltak meg eddig

A Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebolajárványban a szombati kormányzati adatok szerint 488-ra emelkedett a megerősített esetek száma, a halálos áldozatok száma pedig elérte a 86-ot. Hazaengedték a berlini Charité kórházból azt az amerikai állampolgárt, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg ebolával – közölte az egészségügyi intézmény szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről

Kísérteties titkot rejt a nyugati határsáv: 80 éve egy virágzó magyar falu tűnt el a föld színéről

Nincsenek házak, nincsenek utcák, mintha a föld nyelte volna el. Az erdő visszavette az osztrák-magyar határsávba zárt falucskát, és amit nem bontott el az idő, azt benőtte a gaz.

BBC
Business Sport Travel Science
Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Vance had blamed Henry Nowak's death on the "mass invasion of migrants" - but Lammy says it "has got nothing to do with mass migration".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 06:37
Rongyrázás a Balatonnál – Mutatjuk a legdurvább eladó ingatlanokat!
2026. június 7. 06:01
Most két nap nyár – időjárás
×
×