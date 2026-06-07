Egyszemélyes unikornis vagy egyszemélyes átverés? A sztárvállalkozó és a csaló ugyanazt az AI eszközt használja

Képzeljünk el két embert két külön szobában. Mindkettő egyedül ül a laptopja előtt. Az egyik éppen egy új szoftvercéget épít. Az AI megírja az első kódrészleteket, összefoglalja a piackutatást, válaszol az ügyfeleknek, hirdetési szövegeket gyárt, számlázási folyamatokat automatizál, és közben javaslatot tesz arra is, melyik funkciót kellene először piacra vinni.

A másik ember ugyanezekkel az eszközökkel dolgozik, csak mást épít. Hamis reklámokat, mesterségesen generált vásárlói véleményeket, félrevezető ügyfélszolgálatot, deepfake-videókat és olyan weboldalt, amely megbízható cégnek látszik, miközben talán semmi sincs mögötte.

Mesterséges menedzserek

Ez Sam Altman híres mondatának igazi tétje. Az OpenAI vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy technológiai vezetőkkel még fogadást is kötöttek arra, melyik évben jelenik meg az első egyszemélyes, egymilliárd dollárt érő cég.

A gondolat első hallásra túlzásnak tűnik, de Altman szerint éppen az AI miatt válik elképzelhetővé valami, ami korábban abszurd lett volna. Hiszen ma egy ember mögé odatehető egy egész digitális szervezet.

A radikális újdonság nem az, hogy egy ember tud vállalkozni. Ezt eddig is tudtuk. Az internet, a felhőszolgáltatások, a no-code eszközök, az online fizetési rendszerek és a digitális platformok már korábban is lejjebb vitték a belépési korlátokat. Egy webshophoz nem kellett saját szerverpark. Egy médiavállalkozáshoz nem kellett nyomda. Egy szoftvercéghez nem kellett saját adatközpont.

Az AI azonban még a fentiekhez képest is jelentős ugrást jelent. Nemcsak infrastruktúrát ad, hanem részben vállalati szerepeket is helyettesít. Azaz nemcsak olcsóbbá teszi a működést, hanem virtuális munkatársakkal tölti fel a szervezeti struktúrát.

Mindenható eszközök mindenhol

A ChatGPT, Claude vagy Gemini stratégiai asszisztensként, szövegíróként, kutatóként és ügyfélszolgálati segédként működhet. A GitHub Copilot, Cursor vagy Replit AI a programozásban segít, hibákat keres, dokumentációt készít. A Midjourney, DALL·E, Stable Diffusion vagy Canva AI reklámképeket, termékvizuálokat és márkaanyagokat gyárt.

A Zapier, Make, n8n vagy a különféle AI-ügynök rendszerek összekötik a céges folyamatokat, hogyha bejön egy rendelés, akkor kimenjen a számla, frissüljön a CRM, elküldjék az ügyfélnek a megfelelő levelet, és elkészüljön a frissített jelentés. A HubSpot AI, Salesforce Einstein, Intercom vagy Zendesk AI az értékesítés és ügyfélszolgálat egy részét automatizálja. A Notion AI, Perplexity, Fireflies vagy Otter jegyzetel, rendszerez, összefoglal, keres.

Azaz amit korábban egy junior munkatárs, egy asszisztens, egy szabadúszó vagy egy ügynökség végzett, annak egy részét ma már egy előfizetéses AI-eszköz oldja meg. Nem tökéletesen. Nem vállalva minden felelősséget. És nem 100 százalékos megbízhatósággal. De elég jól ahhoz, hogy a kis cégek termelékenysége látványosan nőjön.

Ez teszi elérhetővé az egyszemélyes unikornis álmot. A klasszikus startupnál a növekedéshez emberek kellettek. Fejlesztők, marketingesek, ügyfélszolgálatosok, pénzügyesek, dizájnerek, jogászok, HR-esek. Ráadásul tapasztalt, képzett, az adott fizetésért dolgozni hajlandó egyénekre volt szükség.

A jövő AI-vállalkozója viszont már nem kell, hogy potenciális alkalmazottakat keressen vagy velük alkudozzon. Neki folyamatokat kell automatizálnia. Eszközök jól működő láncolatát kell felépítenie. A jövőben a vállalatok egyre kevésbé hasonlítanak majd egy hagyományos irodára, és egyre inkább egy vezérlőpultra. AI-ügynökök oldják meg azokat a feladatokat, melyeket a cégvezető meghatároz.

Úton egy álom felé…

Altman álma ma még valóban csak egy álom. Ma még nem látunk valódi, egyszemélyes, egymilliárd dolláros AI-céget. De vannak már rendkívül karcsú AI-alapú cégek, amelyek kevés emberrel érnek el óriási értékeltséget vagy bevételt. A Wall Street Journal például arról írt, hogy az AI-startupoknál ma már státuszszimbólum a kis méret, mert a fejlesztői és üzleti folyamatok egy részét AI-eszközök gyorsítják. A Business Insider szerint a Nas.com AI-alapú eszközökkel segíti a „solopreneuröket”, azaz az egyszemélyes vállalkozókat online üzletek indításában. A cég 30 fős csapattal több százezer vállalkozást szolgál ki, és visszatérő bevétele 2025-ben egymillió dollárról nyolcmillióra nőtt.

Az indie hacker világban is megjelentek az AI-val felerősített egyszemélyes példák. Pieter Levels PhotoAI nevű projektjét több esettanulmány is úgy mutatja be, mint solo founder által épített AI-fotós szolgáltatást, amely jelentős havi visszatérő bevételt ért el.

Ezeket a beszámolókat azonban óvatosan kell kezelni, mert sokszor alapítói bemondásokra vagy iparági blogokra hivatkoznak. Ám irányjelzőként fontosak. Azt mutatják, hogy az AI nemcsak nagyvállalati laborokban, hanem magányos fejlesztők kezében is üzleti termékké válhat.

… mely néha rémálommá válik

Csakhogy ugyanaz a logika a sötét oldalon is működik. Ha az AI olcsóbbá teszi a hitelesnek tűnő vállalkozás felépítését, akkor olcsóbbá teszi a hitelesnek tűnő csalás felépítését is. Erre jó példa a Medvi-ügy. A Futurism beszámolója szerint a fogyasztószerekkel és GLP-1-készítményekkel, például Ozempic-szerű termékekkel összefüggésben hirdető Medvi AI-generáltnak tűnő képeket használt. Torz és elírásokkal tarkított gyógyszerdoboz-képeket, gyanús előtte-utána képeket az „ügyfelekről”, és olyan orvosi szakvéleményeket, ahol az idézett szakember fotója nagyon nem egyezik a doktor tényleges kinézetével.

Ez a történet azért nagyon fontos, mert itt nem pusztán arról van szó, hogy valaki rossz képet tett egy hirdetésbe. Hanem arról, hogy az AI képes hitelesen legyártani a bizalom díszletét. Szakorvosi „véleményeket”, látványos eredmények „dokumentációját”, egy meggyőző, de nem feltétlenül valós ügyfélélményt.

A csalás másik iránya a deepfake. 2024-ben egy hongkongi multinacionális cég alkalmazottját több mint 25 millió dollár átutalására vették rá úgy, hogy a videóhívásban a cég pénzügyi vezetőjének és más munkatársainak deepfake-másolatai jelentek meg. A beszámolók szerint a résztvevők valódinak tűntek, a pénzügyi dolgozó pedig végrehajtotta az utalásokat. Ez már nem a régi, helyesírási hibákkal teli nigériai levél világa. Ez a vállalati bizalom nagyfelbontású hamisítása.

A harmadik front a hamis értékelések és ajánlások piaca. Az amerikai FTC 2024-ben végleges szabályt fogadott el a hamis vásárlói vélemények és ajánlások ellen, külön kiemelve az AI-generált vagy nem létező személyekhez kötött értékeléseket.

Mindez jól mutatja, hogy a probléma nem elméleti. Ha egy webáruház, egészségügyi szolgáltató vagy app pillanatok alatt képes százával gyártani hihetőnek látszó véleményeket, akkor az online piac egyik alapintézménye, a felhasználói bizalom kezd erodálódni.

Egy brutálisan erős eszköz, de jó-e a cél

Tény, hogy az AI drasztikusan csökkenti a tranzakciós költségeket. Könnyebb információt gyűjteni, ügyfelet elérni, ajánlatot írni, szoftvert fejleszteni, ügyfélszolgálatot fenntartani. Ez a jó

vállalkozónak óriási lehetőség. Kisebb indulótőkével, kevesebb alkalmazottal, gyorsabb kísérletezéssel léphetnek a piacra. De ugyanez a csalónak is lehetőség. Hiszen kisebb költséggel tudnak nagyobbnak, hitelesebbnek, nemzetközibbnek és professzionálisabbnak látszani.

Ezért Altman mondata nemcsak technológiai jóslat, hanem társadalmi kérdés is egyben. Ha egy ember képes lesz milliárdos céget építeni, mi történik a munkaerőpiaccal? Mi lesz azokkal a kezdő pozíciókkal, ahol korábban az emberek megtanulták a szakmát?

Ki felel egy AI-ügynök döntéseiért, ha az rossz tanácsot ad, félrevezető hirdetést ír vagy hibás pénzügyi műveletet indít? Hogyan lehet megkülönböztetni a valódi céget attól, amelynek csak weboldala, chatbotja és generált referenciái vannak? Az AI demokratizálja a vállalkozást, vagy még nagyobb koncentrációt hoz azoknál, akik a legerősebb modellekhez férnek hozzá?

A legfontosabb kérdés

A jövő legfontosabb vállalati erőforrása ezért talán nem is a kód lesz, hanem a bizonyítható valódiság. Ki vagy? Léteznek-e az ügyfeleid? Valódiak-e a referenciáid? Ember írta-e alá a döntést? Van-e felelős vezető, számon kérhető cég, ellenőrizhető múlt?

Az egyszemélyes, egymilliárd dolláros cég lehet a vállalkozói szabadság új szimbóluma. Egy ember, aki nem vár tőkére, nem épít óriási szervezetet, hanem AI-eszközökkel világpiacra lép. De ugyanennek az éremnek a másik oldala az egyszemélyes, globális átverés. Egy olyan ember, aki ugyanazokkal az eszközökkel hitelességet hamisít, félelmet monetizál és bizalmat lop.

Az AI tehát nem egyszerűen jó vagy rossz. Új arányokat teremt. Egyetlen ember kezébe akkora szervezeti kapacitást adhat, amekkora korábban csak cégeknek, ügynökségeknek vagy intézményeknek volt. Ez lehet felszabadító, de veszélyes is. Az igazi kérdés nem az, hogy lesznek-e egyszemélyes óriáscégek, hanem az, hogy meg tudjuk-e majd különböztetni őket az egyszemélyes csalásoktól.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője