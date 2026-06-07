Döbbentes titkot árultak el az oroszok az ukrán-orosz kapcsolatokról

"Vannak nyílt és zárt kapcsolataink is a kijevi rezsimmel" - mondta Usakov, Vlagyimir Putyin elnök pénteki kijelentését kommentálva, amelynek értelmében egy orosz üzletember Kijevben járt, ahol fogadta őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"A nyílt kapcsolatfelvételek akkor voltak, amikor több tárgyalási fordulót is lefolytattunk" - tette hozzá.