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Jurij Usakov, az orosz elnök külügyi tanácsadója (j) a moszkvai Kremlben 2025. január 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/EJevgenyija Novozsenyina

Döbbentes titkot árultak el az oroszok az ukrán-orosz kapcsolatokról

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Oroszország nyílt és titkos kapcsolatokat fenntart Kijevvel - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi Moszkva. Kreml. Putyin című műsorának nyilatkozva.

"Vannak nyílt és zárt kapcsolataink is a kijevi rezsimmel" - mondta Usakov, Vlagyimir Putyin elnök pénteki kijelentését kommentálva, amelynek értelmében egy orosz üzletember Kijevben járt, ahol fogadta őt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"A nyílt kapcsolatfelvételek akkor voltak, amikor több tárgyalási fordulót is lefolytattunk" - tette hozzá.

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