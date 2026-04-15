2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump: még nem értük el célunkat, de már "nagyon közel" a konfliktus vége

Az amerikai elnök a FoxNews hírtelevíziónak nyilatkozott az öböl-válságról és odaszúrt Kínának is.

Utalt ugyanakkor arra is, hogy az Egyesült Államok még nem érte el a kitűzött célját Iránt illetően. Azt hangoztatta, hogy Teherán sürgősen meg akar állapodni, és megjegyezte, hogy egyetlen döntésével olyan károkat lenne képes okozni Iránnak, amelyekből „20 évbe telne az országot újjáépíteni". Donald Trump egyben ígéretet tett arra, hogy az üzemanyagok ára meredeken csökkenni fog, amint a konfliktus Iránnal véget ér, és megismételte, hogy ez „hamarosan" megtörténik.

Az interjúban az elnök azt mondta, hogy az elmúlt napokban levelet váltott Hszi Csin-ping kínai államfővel, aki arra tett ígéretet, hogy Kína nem szállít fegyvereket Irán számára. Donald Trump szintén szerdán internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta:

„Kína beleegyezett abba, hogy nem küld fegyvereket Iránnak".

Az amerikai elnök egyben kifejtette, Kína számára örömhír az, hogy ő Hormuzi-szoros „állandó megnyitásán" dolgozik, és azt hangoztatta, hogy az a helyzet, ami Hormuzi-szoros Irán általi lezárásával előállt, soha nem történhet meg ismét.

Az elnök a várakozását fejezte ki májusban esedékes kínai hivatalos látogatását illetően, és hangsúlyozta, hogy „okosan és nagyon jól" együtt tud működni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump ugyanakkor figyelmeztetést is megfogalmazott - Pekingnek címezve szavait -: azt írta, hogy „nagyon jók vagyunk a harcban, ha erre kényszerülünk, sokkal jobbak, mint bárki más".

Alkotmányjogász: minden közjogi méltóság leváltható, de komoly feltételei vannak

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje már vasárnap este követelte számos közjogi méltóság és független állami intézmény vezetőjének lemondását. Valamennyi állami tisztségviselő és közjogi méltóság esetében van lehetőség az elmozdításukra, de Stánicz Péter alkotmányjogász az InfoRádióban jelezte, ehhez sok feltételre van szükség, egyes esetekben az alaptörvény módosítására is.
 

Iránykeresés jellemzi a nemzetközi tőkepiacokat, a befektetők arra várnak, hogy lesz-e áttörés az amerikai-iráni tárgyalásokban a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Az ázsiai tőzsdéken emelkedéseket lehetett látni reggel, míg Európában kis mozgásokat mutatnak az indexek a nap folyamán, kiváró álláspontra helyezkedtek a befektetők. A magyar tőzsdén még mindig a Tisza párt kétharmados győzelme mozgatja az árfolyamokat, míg hétfőn a blue-chipek emelkedtek nagyot, azokban kedden már kisebb korrekció volt, ma pedig a kezdeti emelkedés után lecsorgást láthattunk a BUX indexnél.

Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt - Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.

Plans for another round of in-person talks are being discussed, the White House says, after negotiations in Islamabad last weekend ended without a deal.

