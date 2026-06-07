Hétfőn reggel gyászba borul a szécsényi iskola

A híradások és helyszíni beszámolók szerint a fiatal diák társaival fürdőzött a mély vízben, amikor egy mobilstég megközelítése közben elmerült.

A kutatást a rétsági tűzoltók, a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai és önkéntes mentőszervezetek közösen végezték, de a helyszínre érkező mentőegységek már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A sportkedvelő fiatalt szülőfalujában, Nagylócon is mélyen gyászolják; helyi információk szerint a tragédiához hozzájárulhatott, hogy a fiú nem tudott magabiztosan úszni.

Hivatalból indult büntetőeljárás

Az oktatási intézmény vezetősége és közössége hétfőn reggel 8 óra 30 percre közös gyertyagyújtást szervez az iskola épülete elé, ahová mécsesekkel várják a megemlékező tanulókat és hozzátartozókat. Szenográdi Tamás főigazgató megerősítette a gyászhírt, de a fenntartói jogkörök miatt bővebb nyilatkozatot nem tett – számolt be a nool.hu.

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset körülményeit és a tragédia pontos okait a Rétsági Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében, hivatalból vizsgálja.