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A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Zuhogtak a pofonok a portugálok meccsén

Infostart / MTI

A portugál labdarúgó-válogatott 2-1-s győzelmet aratott Chile csapata felett világbajnoki felkészülési mérkőzésen.

A Lisszabonhoz közeli Oeirasban rendezett összecsapáson a gól nélküli első félidő végén egy belépő nyomán elszabadultak az indulatok, a masszív lökdösődésből leginkább Rafael Leao és Ivan Roman vette ki a részét, mindketten piros lapot kaptak.

A hazaiak az első 45 percben csak lesgólig jutottak,

Cristiano Ronaldo találatát a 36. percben érvénytelenítették,

a második játékrészben viszont két szabályosat is szereztek a portugálok: az 58. percben Goncalo Guedes remek ütemben kapott pontos indítást, és nem hibázott, majd a 75.-ben Bruno Fernandes lőtt távolról, lendületből érkezve a jobb alsó sarokba.

A ráadásban, amikor a hazaiak már kevésbé figyeltek, Lucas Cepeda egy távoli lökettel szépített.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő vb-n a portugálok a Kongói DK, Üzbegisztán és Kolumbia együttesével találkoznak majd a csoportkörben.

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