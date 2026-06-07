Zuhogtak a pofonok a portugálok meccsén

A Lisszabonhoz közeli Oeirasban rendezett összecsapáson a gól nélküli első félidő végén egy belépő nyomán elszabadultak az indulatok, a masszív lökdösődésből leginkább Rafael Leao és Ivan Roman vette ki a részét, mindketten piros lapot kaptak.

A hazaiak az első 45 percben csak lesgólig jutottak,

Cristiano Ronaldo találatát a 36. percben érvénytelenítették,

a második játékrészben viszont két szabályosat is szereztek a portugálok: az 58. percben Goncalo Guedes remek ütemben kapott pontos indítást, és nem hibázott, majd a 75.-ben Bruno Fernandes lőtt távolról, lendületből érkezve a jobb alsó sarokba.

A ráadásban, amikor a hazaiak már kevésbé figyeltek, Lucas Cepeda egy távoli lökettel szépített.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő vb-n a portugálok a Kongói DK, Üzbegisztán és Kolumbia együttesével találkoznak majd a csoportkörben.