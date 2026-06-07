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Két évtizede nem volt rá példa az ázsiai országban

Infostart / MTI

A dél-koreai elnök a kormány egyik női tagját javasolta miniszterelnöknek és ha a parlament ezt elfogadja, közel két évtized után ismét nő állhat a kabinet élén.

I Dzsemjong államfő a kkv-k és az induló vállalkozások miniszterét, Han Szongszukot jelölte miniszterelnöknek - jelentette be az államfő kabinetfőnöke vasárnap. Hant, aki korábban a dél-koreai internetes óriás, a Naver vezérigazgatója is volt, az elnöki kabinetfőnök úgy jellemezte, mint "aki képes sikeresen végrehajtani a szükséges átalakításokat a mesterséges intelligencia korszakában."

A miniszterelnök szerepe nagyrészt ceremoniális és adminisztratív jellegű a dél-koreai elnöki rendszerben.

Amennyiben a parlament jóváhagyja az 59 éves Han kinevezését, akkor ő lesz Dél-Kora második női kormányfője azután, hogy az ország kabinetjét 2006 és 2007 között Han Duk Szu vezette.

Azért kell új miniszterelnököt kinevezni, mert a kormányt még jelenleg irányító Kim Minszok lemond, hogy induljon a kormányzó Demokrata Párt vezetői posztjáért a párt idei kongresszusán.

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