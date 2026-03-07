ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat Tamás
Az iráni konfliktus miatt Egyiptomból indult honvédségi mentesítõ járat megérkezik a Liszt Ferenc-repülõtérre 2026. március 6-án este.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Újabb magyar katonai gép szállt le Ferihegyen

Infostart

Újabb honvédségi menetesítőjárat szállt le Ferihegyen. 68 embert hoztak el Egyiptomból.

A magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségűt hozott ki Egyiptomból – közölte a magyar honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf ott volt Ferihegyen, ahol arról beszélt, hogy "a magyar állam feladatának érzi azt, hogy az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát elhozzák a térségből".

A tárcavezető azt ígérte, hogy a következő napokban is folytatják a mentést, Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok.

Az Inforádióban korábban Szijjártó Péter külügyminiszter arról bezsélt, hogy már 6000 fölött van a konzuli védelemre regisztráltak száma a közel-keleti térségben. Úgy fogalmazott: „ugyanaz a matematikai csoda valósul meg, mint a Covid alatt, minél több embert hozunk haza, annál többről derül ki, hogy még ott van”.

A fő probléma, hogy rendkívül intenzívek az iráni légicsapások. Napi szinten százas nagyságrendben lőnek ki rakétákat és drónokat mind a hat arab országra. Ezért a polgári repülés lehetőségei nagyon szűkek, mert minden légitársaság nyilvánvalóan a biztonságot tartja elsődlegesnek. Ezért légtérzárak vannak érvényben, és ahol megnyitják a légteret, ott is csak korlátosan, nagyon aprólékos biztonsági intézkedések mentén teszik – mondta a külügyminiszter.

„Úgy látom, mindenki a menetrend szerinti repülés helyreállását várja, és nem mindenki meri vállalni a biztonsági kockázatot” – mondta a kelet-európai országok kapcsán Szijjártó Péter, hozzátéve: „nem mondom, hogy teljesen kockázat nélküli a dolog. Nyilvánvalóan ezért nem járnak a polgári légitársaságok, hiszen a világ legnagyobb légitársaságai mondták le a járataikat, a nagy európai légitársaságok hosszú időre. Kérdés, mit lehet ilyenkor bevállalni, és ezért fontos, hogy nekünk vannak honvédségi repülőgépeink.

Mivel a dubaji repülőtéren most annyira szűkek a lehetőségek, hogy nagy előnyből indul az, aki dubaji légitársasággal repül, ezért bérelünk ott a Fly Dubaitól, mert egyszerűen nem nagyon kapna slotot a Magyar Honvédség a berepülésre” – fejtette ki a miniszter, aki szerint „most sok minden a bevállalósságon múlik, a kockázatvállaláson, de mi minden magyart szeretnénk hazahozni”.

