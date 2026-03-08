Büntetőeljárás indult a szentendrei Fidesz-aktivista ügyében

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a hvg.hu megkeresésére azt közölte: „a kérdezett ügyben a Szentendrei Rendőrkapitányság fegyveresen elkövetett garázdaság miatt indított büntetőeljárást, melynek részleteiről az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni.”

Az esetről Vitályos Eszter kormányszóvivő számolt be szombaton a közösségi oldalára feltöltött videóban. Azt mondta, hogy rálőttek Szentendrén a Fidesz egyik aktivistájára. Nem sokkal két óra után újabb felvételt tett közzé, amelyen az állítólagos sértettel beszélt. A férfi azt mondta neki, hogy becsöngetett egy háztömb egyik lakásába, bemutatkozott, és elmondta, hogy a körzet fideszes képviselőjelöltjének, Vitályosnak gyűjt aláírást.

„Azt mondta, hogy várjak egy pillanatot, azután kihajolt az ablakon egy gáz-riasztópisztollyal, rám lőtt, én pedig elszaladtam”

– mondta a férfi a videóban. A beszámoló szerint az aktivista nem sérült meg, Vitályos pedig azt javasolta neki, hogy mindenképpen tegyen feljelentést.

Az esetre reagált Magyar Péter is. A Tisza párt elnöke Érden azt mondta: „Azt hallottam, hogy azt híresztelik, hogy valaki rálőtt egy fideszes aktivistára. Kedves elvtársak, nézzetek körbe, nézzétek meg a mi önkénteseinket, az ő mosolyukat, emberségüket.” Majd hozzátette:

„Ez kevés lesz, ezt már senki nem hiszi el.

A Tiszában nem ilyen emberek vannak. A Tiszában mi akkor is kezet nyújtottunk, amikor ti verbális vagy fizikai agresszióhoz folyamodtatok. Mi békések vagyunk, nekünk nincs miért félnünk, nincs miért rettegnünk.”