Mérgező füst gomolyog Teherán felett

Eszmail Bagai azt mondta, hogy a főváros északnyugati részén található Shahran olajtároló elpusztításával rengeteg mérgező anyag és azok füstje került a levegőbe. Irán több másik, nagy olajkelrakatát is légitámadás érte.

A Teherántól nyugatra fekvő Karaj városából egy férfi arról számolt be a BBC-nek, hogy erős vörös fény világított be mindent, majd az ajtókat hatalmas robbanás rázta meg. Ezután az olajtároló felöl vörös színű füst gomolygot az ég felé. Egy húsz év körüli nő pedig azt mesélte: városra olyan sűrű füst borult, hogy nem lehetett látni a napot. „Mindenfelé érzeni a rettenetes tűz szagát. Az egész várost ellepi" – mondta.

? #BREAKING : Apocalyptic scenes from #Tehran after #Israel strikes Iran’s oil infrastructure.?️???



Oil depots in Koohak, Shahran and Karaj reportedly hit, with major explosions and fires near the Shahr-e Rey refinery. Power outages reported across northern #Tehran.#IranWar pic.twitter.com/xZiMUqo5qD — Tanmay Kulkarni ?? (@Tanmaycoolkarni) March 8, 2026

Közben Donald Trump közölte: nem kizárt, hogy amerikai csapatokat küld Iránba.

Az lenne a feladatuk, hogy lefoglalják az ország dúsított urániumát, amely felhasználható nukleáris fegyverek előállítására is felhasználható lenne. "Bármi lehetséges. Bármi” – nyilatkozta az ABC News-nak.

Az amerikai elnök azt is mondta: „Nem lesz hosszú életű Irán új, legfelsőbb vezetője, ha az én jóváhagyásom nélkül nevezik ki.” Trump fenyegetést azzal indokolta: biztos akar lenni abban, hogy az amerikaiaknak „nem kell 10 évente visszamenniük" Iránba. Azt is elárulta, hogy olyan vezetőt akar, aki kapcsolatban áll az iszlám forradalom előtti, régi rezsimmel.

Sajtóértesülések szerint a síita állam legfelsőbb vezetőjének megválasztását végző egyházi testület már megegyezhetett Ali Hamenei ajatollah utódjáról, de a kinevezésnek még vannak „akadályai”. A Reutersnek úgy tudja, hogy a legesélyesebb néhai ajatollah fia, Modzstaba Hamenei. Mint a biztonsági erők és az általuk irányított hatalmas üzleti birodalom vezetője jelentős hatalomra tett szert. A brit hírügynökség szerint ha őt választanánk, az azt jelezné, hogy a Iránban továbbra is a keményvonalasok maradnak hatalmon.

Róla azonban Donald Trump azt mondta, hogy elfogadhatatlan az Egyesült Államok számára. Az izraeli hadsereg pedig bejelentette, hogy máris hajtóvadászatot indít az új Irán vezető ellen, bárki legyen is az.

Komoly károkat szenvedett egy nukleáris létesítmény szombaton Iszfahánban amerikai és izraeli légicsapások következtében - közölte vasárnap az ISNA iráni hírügynökség az Iszlám Köztársaság nukleáris biztonságért felelős hivatalára hivatkozva.

A tájékoztatás szerint egyelőre nincs jele sugárszennyezésnek.

Izrael és az Egyesült Államok szerint a megmaradt iráni hasadóanyag-készletek zöme Iszfahánban, földalatti járatokban lehet, míg a többit a fordói és natanzi létesítmények bunkerei között oszthatták szét. A mostani konfliktus első napjaiban az Egyesült Államok és Izrael ismét csapásokat mért az iszfaháni és fordói földalatti alagutak bejárataira, hogy azokat elzárják, és megakadályozzák az irániakat abban, hogy kivigyék az ott tárolt hasadóanyagokat.

Az izraeli hadsereg mindemellett közölte, hogy csapást mért az iráni légierő F-14-es típusú harci repülőgépeire az iszfaháni légitámaszponton. Hozzátették, hogy radarállomásokat és légvédelmi eszközöket is eltaláltak.