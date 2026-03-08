ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 8. vasárnap
Több iráni olajraktárra is lecsapott az amerikai és az izraeli légierő.
Nyitókép: X / ???? ????

Mérgező füst gomolyog Teherán felett

Infostart

Az iráni külügyi szóvivő szerint emberek tömegeinek élete került veszélybe azt követően, hogy az amerikai és az izraeli légierő pusztító csapásokat mért több olajraktárra.

Eszmail Bagai azt mondta, hogy a főváros északnyugati részén található Shahran olajtároló elpusztításával rengeteg mérgező anyag és azok füstje került a levegőbe. Irán több másik, nagy olajkelrakatát is légitámadás érte.

A Teherántól nyugatra fekvő Karaj városából egy férfi arról számolt be a BBC-nek, hogy erős vörös fény világított be mindent, majd az ajtókat hatalmas robbanás rázta meg. Ezután az olajtároló felöl vörös színű füst gomolygot az ég felé. Egy húsz év körüli nő pedig azt mesélte: városra olyan sűrű füst borult, hogy nem lehetett látni a napot. „Mindenfelé érzeni a rettenetes tűz szagát. Az egész várost ellepi" – mondta.

Közben Donald Trump közölte: nem kizárt, hogy amerikai csapatokat küld Iránba.

Az lenne a feladatuk, hogy lefoglalják az ország dúsított urániumát, amely felhasználható nukleáris fegyverek előállítására is felhasználható lenne. "Bármi lehetséges. Bármi” – nyilatkozta az ABC News-nak.

Az amerikai elnök azt is mondta: „Nem lesz hosszú életű Irán új, legfelsőbb vezetője, ha az én jóváhagyásom nélkül nevezik ki.” Trump fenyegetést azzal indokolta: biztos akar lenni abban, hogy az amerikaiaknak „nem kell 10 évente visszamenniük" Iránba. Azt is elárulta, hogy olyan vezetőt akar, aki kapcsolatban áll az iszlám forradalom előtti, régi rezsimmel.

Sajtóértesülések szerint a síita állam legfelsőbb vezetőjének megválasztását végző egyházi testület már megegyezhetett Ali Hamenei ajatollah utódjáról, de a kinevezésnek még vannak „akadályai”. A Reutersnek úgy tudja, hogy a legesélyesebb néhai ajatollah fia, Modzstaba Hamenei. Mint a biztonsági erők és az általuk irányított hatalmas üzleti birodalom vezetője jelentős hatalomra tett szert. A brit hírügynökség szerint ha őt választanánk, az azt jelezné, hogy a Iránban továbbra is a keményvonalasok maradnak hatalmon.

Róla azonban Donald Trump azt mondta, hogy elfogadhatatlan az Egyesült Államok számára. Az izraeli hadsereg pedig bejelentette, hogy máris hajtóvadászatot indít az új Irán vezető ellen, bárki legyen is az.

Komoly károkat szenvedett egy nukleáris létesítmény szombaton Iszfahánban amerikai és izraeli légicsapások következtében - közölte vasárnap az ISNA iráni hírügynökség az Iszlám Köztársaság nukleáris biztonságért felelős hivatalára hivatkozva.

A tájékoztatás szerint egyelőre nincs jele sugárszennyezésnek.

Izrael és az Egyesült Államok szerint a megmaradt iráni hasadóanyag-készletek zöme Iszfahánban, földalatti járatokban lehet, míg a többit a fordói és natanzi létesítmények bunkerei között oszthatták szét. A mostani konfliktus első napjaiban az Egyesült Államok és Izrael ismét csapásokat mért az iszfaháni és fordói földalatti alagutak bejárataira, hogy azokat elzárják, és megakadályozzák az irániakat abban, hogy kivigyék az ott tárolt hasadóanyagokat.

Az izraeli hadsereg mindemellett közölte, hogy csapást mért az iráni légierő F-14-es típusú harci repülőgépeire az iszfaháni légitámaszponton. Hozzátették, hogy radarállomásokat és légvédelmi eszközöket is eltaláltak.

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban több üzemanyagtároló létesítményt is találat ért, a város egét lényegében elborította a fekete füst, és olajjal kevert eső esett. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Az új legfőbb vezetőt kiválasztó Szakértői Gyűlés több tagja is jelezte, hogy megvan, ki lesz a vezető. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

2026. március 8. 17:39
Bűnbandák elleni új szervezetet alapított Donald Trump
2026. március 8. 16:57
A Szent Atya a bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett
