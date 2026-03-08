Választás 2026: a jelöltek 8200 ajánlóívet nem vittek vissza

Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől ötszáz érvényes ajánlást. A jelöltek és jelölőszervezetek csak a választási irodák által kiadott íveken gyűjthették az ajánlásokat. Ezeket március 6-án 16 óráig gyűjthették, az íveket ezután vissza kellett vinniük a választási irodákba.

Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kellett visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaztak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. Aki ezeket a határidőket elmulasztja, annak ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie. Az NVI a honlapján közölte a jelölőszervezeteknek kiadott ajánlóívek darabszámát, és azt is, hogy

a jelölőszervezetek mennyit vittek vissza a választási irodákba.

A választási irodák 18 szervezetnek és a független jelölteknek 167 536 ajánlóívet adtak ki. A jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen 8253 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért ívenként ezer forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságoknak (oevb) a le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabásáról legkésőbb március 14-én kell dönteniük.

Az NVI összesítése szerint a legtöbb ívet a Normális Élet Pártja nem vitte vissza, összesen 2039-et, a Középen Állók Pártja 1566-ot, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 1419-et. z országos listát állító jelölőszervezetek közül a határidő lejártáig a Demokratikus Koalíció 918, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 656, A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt 295, a Mi Hazánk Mozgalom 236, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt 30, a Tisztelet és Szabadság Párt 9 ajánlóívet nem juttatott vissza.

A Szabad Ország Mozgalom 49 ívet nem vitt vissza, a Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért 38, a Hallassuk a Hangunkat Szövetségesei Párt 3, az LMP-Magyarország Zöld Pártja és a Magyar Horgász Vadász Párt 2-2 ívet nem szolgáltatott vissza határidőre.

A független jelöltek 991 ívet nem vittek vissza.

Az összes felvett ívet visszaszolgáltatta a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja, az Irány a Jövő Párt, a Magyar Igazság és Élet Pártja, továbbá az Otthon védelme Ingatlan Párt.

A 2022-es országgyűlési választás előtt a jelöltek, illetve jelölőszervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza határidőre.