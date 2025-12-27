Most Floridán a világ szeme – a nap hírei

Vasárnap Floridában találkozik Donald Trumppal az ukrán elnök a csaknem négy éve tartó háború lezárása érdekében. Volodimir Zelenszkij azt is közölte: a Donbasz jövőjéről és a zaporizsjai atomerőmű sorsáról egyeztetnek. Szerinte az ukrán és amerikai tisztviselők által kidolgozott 20 pontos béketerv 90 százalékban kész van. Volodimir Zelenszkij úgy vélte, sok minden eldőlhet az újév előtt. Donald Trump ugyanakor megjegyezte: az ukrán elnök nem rendelkezik semmivel az ő jóváhagyása nélkül.

A német kancellárral egyeztetett az ukrán elnök az amerikai elnökkel tervezett találkozó előtt. Volodimir Zelenszkij az X közösségi oldalon közölte: összehangolták az álláspontjaikat, Európának egységesen kell fellépnie az európai életforma, az államok függetlensége és az európai béke védelmében. Friedrich Merz szintén a közösségi oldalon jelezte: az úgynevezett „berlini csoport" készen áll a segítségnyújtásra, szoros egyeztetésben az amerikai partnerekkel.

Február végéig meghosszabbította Oroszország a benzin ideiglenes exporttilalmát, hogy stabilan tartsa a hazai üzemanyagpiacot - írja a Bloomberg. A kormányrendelet minden exportőrre vonatkozik, beleértve a termelő vállalatokat is. A rendelet a dízel, a hajóüzemanyag és más gázolajfajták kivitelére vonatkozó tilalmat is ugyanezzel a határidővel hosszabbítja meg a nem termelő cégek számára.

Az idén is frissítette a világ országait katonai erő szerint rangsoroló listát a Global Firepower. Az első továbbra is az Egyesült Államok, míg Kína teljesen felzárkózott Oroszországhoz, holtversenyben van a második helyért. A lista alapján az orosz haderő ütőképessége jelentősen csökkent, az orosz harckocsi-állomány harmadára esett vissza a háború évei alatt. Magyarország hadereje az értékelés szerint az 55. helyre esett vissza ütőképesség szempontjából, Angola és az Egyesült Arab Emírségek közé. Ugyanakkor a Magyar Honvédség a szerb és osztrák haderőknél is ütőképesebb.

Hosszú távon megéri szuverénnek, békésnek, szabadnak maradni a miniszterelnök politikai igazgatója szerint. Orbán Balázs a Mandiner online műsorában úgy fogalmazott: nemet kell mondani a háborús készülődésre, ez a magyar út. Hozzátette: az igazán fontos kérdés az, hogy mi fog történni a következő tíz évben Európával és azon belül Magyarországgal, hogyan fogják azt biztosítani, hogy Magyarországon béke és biztonság legyen. Orbán Balázs a béketörekvésekről azt hangsúlyozta: Magyarországnak azt a politikát kell támogatnia, amit Donald Trump képvisel.

Januártól konzultációt kezd az önkormányzatokkal a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor a Facebook-oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a cél az, hogy a választások után egy olyan átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjanak letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek elnyeri a tetszését.

A katasztrófavédelem összesítése szerint idén kevesebb esethez riasztották a tűzoltókat, mint tavaly karácsonykor. Karácsony három napja alatt 413 esetben volt szükség a tűzoltók beavatkozására. 116 helyszínen kellett tüzet oltani, 77 lakóépület gyulladt ki. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai karácsonyi ünnepek alatt országszerte tízezer esetet láttak el.

Január 3-án újraindul a menetrend szerinti vonatforgalom Vác és Diósjenő között. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán azt közölte: a szeptemberi, Vác–Balassagyarmat vonalon történt kisiklás után döntés született arról, hogy a mellékvonalat 3 milliárd forintos beruházással megújítják.

Veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a szálló por miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint veszélyes a levegő minősége Putnokon és Sajószentpéteren, Kazincbarcikán pedig egészségtelen.

Három nőt sebesített meg egy férfi a párizsi metróban. A 25 éves támadó elmenekült, de a térfigyelő kamerák segítségével azonosították, és elfogták. Az Euronews azt írja, hogy a három megtámadott nő túlélte a késelést.

Olaszországban letartóztattak 9 palesztint a Hamász finanszírozásának gyanújával. A letartóztatottak között van az Olaszországi Palesztin Szövetség vezetője, valamint a genovai székhelyű szervezet jogi képviselője is.

Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki a rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást. Északkeleten már több mint ezer légijáratot töröltek. A meteorológusok nehezedő közlekedési viszonyokra figyelmeztették az utazókat az év egyik legforgalmasabb hétvégéje előtt.

Vihar miatt több tízezer háztartás maradt áram nélkül Svédországban. A fagyos időjárás komoly közlekedési fennakadásokat okozott, több kompjárat közlekedése szünetelt. A vihar Svédország mellett Finnországot is elérte. Norvégia több térségéből szintén áramkimaradásokról érkeztek jelentések.