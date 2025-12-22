Így araszolnak át Budapesten a demonstráló kamionosok – videó

A főutakon kilátásba helyezett, a tehergépjárművek által fizetendő díjak jelentős emelése miatt demonstrál számos fuvarozó hétfőn Budapesten. Az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a fuvarozó cégek 70 százalékát képviselő két érdekvédő szervezet közti megállapodást, amely két részletben bevezetendő díjemelést tartalmaz, nem mindenki fogadja el, ők csatlakoztak a hétfői megmozduláshoz.

Az útvonal az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon halad végig. A rendőrség szerint 14 és 20 óra között jelentős torlódás lesz az érintett útvonalakon.

A Hősök terére a Telex szerint 50 kamiont engedett be a rendőrség, a többi jármű maradt a budapesti forgalomban, a fenti útvonalat teljesítive.

A demonstráló fuvarozók konvojának eleje Óbudán (Forrás: Infostart)

A menet fél kettő előtt valamivel ért Óbudára, addigra a kamionok konvoját sok kisebb részre szabdalta a forgalom. A járművek három-négyesével ékelődtek be a forgalomba, szabályosan közlekedve, többségükben dudálva (időnként dallamkürttel felhangzott a Baby Shark) haladtak útvonalukon. Az egyik kamion anyósüléséről Szabó Bálint trombitált időnként.

Torlódás a kamionosok útvonalán délután háromkor (Google Térkép)

Sinka István, a demonstráció egyik szervezője azt mondta, nem rendszert váltani mennek, hanem egyes intézkedésekkel van gondjuk, az útdíjemelés, a korlátozó táblák kirakása, és ezeknek a gazdaságra és a magyar emberek életére gyakorolt hatása ellen fogják felemelni a szavukat. A 12 pontos követelési listájuknak része a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével szembeni ellenállás is, azt akarják, hogy ez a szervezet „mondjon le”. Mint Sinka István, hozzátette, minden résztvevőt a biztonságra és a KRESZ-re való maximális odafigyelésre kértek, és arra, hogy a résztvevők mindig engedjék el a tűzoltókat, a mentőket és a rendőröket.

A közlekedési tárca néhány hete jelentette be, hogy a gyorsforgalmi utakon 4,3 százalékkal, vagyis az infláció mértékével nőnek a díjak, a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint 50 százalékos emelés jön. Ez utóbbit a fuvarozók érdekképviseletei elutasították. Múlt pénteken végül abban állapodtak meg a kormány képviselőivel, hogy az emelés 35 százalékos lesz, és azt is két részletben vezetik be. A fuvarozók egy része azonban azt a megállapodást is elutasította, ezért hétfőn déltől tiltakozó demonstrációba kezdtek Budapesten és az északi agglomerációban.