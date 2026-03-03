Szövetségi kapitány: „kiszélesedett” a vívás, felemásan sikerült az Európa-bajnokság

2 arany-, 1 ezüst- és 4 bronzéremmel zárt a magyar korosztályos vívóválogatott a tbiliszi kadet és junior vívó Európa-bajnokságon, az eredmény felemásra sikerült – mondta el Boczkó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, a korábbi években „elkényeztettek minket” a versenyzők, nagyon jó eredményeket értek el a kadet és a junior korosztályban is. Most a kadet korosztály némileg alulmaradt. Úgy gondolja, ennél többre lettek volna képesek versenyzőink, főleg csapatban. Kiemelte, tavaly hat csapatból öt lett érmes, egy pedig ötödik, idén a legjobb helyezés egy ötödik hely volt, amely „gyengécskének mondható”.

Az oroszok az utánpótlásba is teljes mértékben visszatértek

– tette hozzá a szövetségi kapitány. Mint elmondta, ez nem teszi egyszerűvé a helyzetet a juniorok számára.

Hozzátette, a női tőr aranyéremnek örül leginkább a juniorok kategóriájában. Emlékeztetett, nemrégiben már volt egy ezüstérme a csapatnak, de nem a női tőr volt a húzóágazat, inkább a kard, illetve a párbajtőr. Az érmek mutatják, hogy nemcsak csapatban, de egyéniben is vannak jó versenyzőink. „Nincs világvége-hangulat”, de dolgozni kell a hibák kijavításán.

Mint elmondta, világviszonylatban „kiszélesedett” a vívás, így nehezebb lett dobogóra kerülni. Nehéz ellenfél tud lenni egy Belgium, Ausztria vagy Törökország, és sok más, nem olyan tradicionális vívónemzet is feltört a csúcs közelébe. Bízik benne, hogy a tavalyi két érmet meg fogják tudni fejelni legalább eggyel, és csapatban is lesz érem, ez tavaly elmaradt.