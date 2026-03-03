ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.14
usd:
334.55
bux:
120688.04
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
vívás
Nyitókép: David Madison/Getty Images

Szövetségi kapitány: „kiszélesedett” a vívás, felemásan sikerült az Európa-bajnokság

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Felzárkóztak azok a nemzetek is, akik a korábbi évtizedekben nem űzték ilyen magas szinten a sportágat.

2 arany-, 1 ezüst- és 4 bronzéremmel zárt a magyar korosztályos vívóválogatott a tbiliszi kadet és junior vívó Európa-bajnokságon, az eredmény felemásra sikerült – mondta el Boczkó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádióban.

Mint fogalmazott, a korábbi években „elkényeztettek minket” a versenyzők, nagyon jó eredményeket értek el a kadet és a junior korosztályban is. Most a kadet korosztály némileg alulmaradt. Úgy gondolja, ennél többre lettek volna képesek versenyzőink, főleg csapatban. Kiemelte, tavaly hat csapatból öt lett érmes, egy pedig ötödik, idén a legjobb helyezés egy ötödik hely volt, amely „gyengécskének mondható”.

Az oroszok az utánpótlásba is teljes mértékben visszatértek

– tette hozzá a szövetségi kapitány. Mint elmondta, ez nem teszi egyszerűvé a helyzetet a juniorok számára.

Hozzátette, a női tőr aranyéremnek örül leginkább a juniorok kategóriájában. Emlékeztetett, nemrégiben már volt egy ezüstérme a csapatnak, de nem a női tőr volt a húzóágazat, inkább a kard, illetve a párbajtőr. Az érmek mutatják, hogy nemcsak csapatban, de egyéniben is vannak jó versenyzőink. „Nincs világvége-hangulat”, de dolgozni kell a hibák kijavításán.

Mint elmondta, világviszonylatban „kiszélesedett” a vívás, így nehezebb lett dobogóra kerülni. Nehéz ellenfél tud lenni egy Belgium, Ausztria vagy Törökország, és sok más, nem olyan tradicionális vívónemzet is feltört a csúcs közelébe. Bízik benne, hogy a tavalyi két érmet meg fogják tudni fejelni legalább eggyel, és csapatban is lesz érem, ez tavaly elmaradt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szövetségi kapitány: „kiszélesedett” a vívás, felemásan sikerült az Európa-bajnokság

vívás

boczkó gábor

tbiliszi

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Dráma: Szilágyi Áronra ismét kihagyás vár, újra meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot
Dráma: Szilágyi Áronra ismét kihagyás vár, újra meg kellett műteni a háromszoros olimpiai bajnokot
További sikerek elérésére is képesek az olimpiai bajnok magyar férfi párbajtőrvívó-válogatott tagjai, de intő jel számukra, hogy ott vannak már a sarkukban a feltörekvő fiatalok – mondta az InfoRádióban Boczkó Gábor. A szövetségi kapitány kitért arra is, hogy a legsikeresebb férfi kardozók nem lépnek pástra az új szezon elején, Szilágyi Áron helyzetét pedig ebben az évben sem könnyítette meg a saroksérülése.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: 700 forintos benzinár is jöhet az iráni háború miatt

Elemző: 700 forintos benzinár is jöhet az iráni háború miatt

Az iráni háborús helyzet hatására emelkedésnek indult a nyersolaj és a földgáz ára. Ha a konfliktus elhúzódik, akkor tartósan magas maradhat az árszint. Ez a tényező, valamint a forint gyengülése és a dollár erősödése azt okozhatja, hogy itthon jelentősen emelkedhetnek a következő hetekben az üzemanyagárak – mondta az InfoRádióban Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője.
VIDEÓ
Lángokban a Közel-Kelet: most kezdődik az igazi háború? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.04. szerda, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be

Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be

Hakan Fidan török külügyminiszter élesen bírálta Irán válaszstratégiáját, amelynek keretében Teherán az Egyesült Államok és Izrael elleni támadásokra a Perzsa-öböl menti államok bombázásával reagál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A forint az egyik legnagyobb vesztese a közel-keleti konfliktusnak

A forint az egyik legnagyobb vesztese a közel-keleti konfliktusnak

A forint az elmúlt két napban a globális devizapiac egyik legnagyobb vesztese lett a közel-keleti háború kirobbanása után:

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says 'everything's been knocked out in Iran' as he criticises UK and Starmer

Trump says 'everything's been knocked out in Iran' as he criticises UK and Starmer

"This is not Winston Churchill we're dealing with," the US president says, adding he's "not happy" with the UK's initial response to US-Israeli strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 19:00
Szurkolói náci karlendítése miatt büntették a Tottenhamet
2026. március 3. 18:49
Nyert a csapatával 8–0-ra, aztán kirúgták
×
×