Hatalmas baklövés: a dél-koreai adóhatóság bénázása miatt 1,5 milliárd forintnyi kriptovalutát loptak el

A dél-koreai adóhatóság nemrég 124 adócsalótól összesen mintegy 1,8 milliárd forintnak megfelelő kriptovalutát foglalt le, de utána órási hibát követett el. Az adóhatóság ugyanis a rajtaütésről beszámoló közleményhez több fotót is mellékelt, ezeken pedig a többi között Ledger márkájú fizikális kriptopénztárcák és azokhoz társított, kézzel írt feljegyzések is láthatók, amelyek így hozzáférést biztosítottak a kriptovagyonhoz – írja a 24.hu a Gizmodo cikke alapján.

Az egyik fotón seed phrase szerepelt, ami a kriptovalutát tároló tárca által generált véletlenszerű szavak csoportja.

Ez lehetővé teszi az azt ismerőknek, hogy elérjék a tárcában tárolt adatokat, így tulajdonképpen akár átutalásokat is kezdeményezhetnek.

A dél-koreai esetnél volt is egy ilyen személy, aki három átutalást hajtott végre, körülbelül 4 millió Pre-Retogeum (PRTG) tokent megmozgatva, ami nagyjából másfél milliárd forintnak felel meg.

Mivel a jelszavak a széles nyilvánosság számára elérhető közleményben szivárogtak ki, a hatóság nem tudja, kinél van a lopott kriptovagyon. A visszaszerzésre nincs sok esély, mert Dél-Koreában nincs olyan szerv, ami ezzel foglalkozna, továbbá az említett esetben nem is stablecoint loptak el, amelynek útját könnyebben le lehet követni.

Történt már hasonló eset Dél-Koreában: 2021-ben a gangnami rendőrség 22 bitcoint foglalt le az A Coin Foundationt érintő hackertámadás kivizsgálásakor. A rendőrség akkor az alapítvány által biztosított tárcában tárolta a vagyont, ám az ahhoz tartozó kód végül kikerült egy harmadik félhez, aki megszerezte a teljes összeget. A rendőrség nemrég két, a szervezetnél dolgozó embert vett őrizetbe, mert a gyanú szerint ők szivárogtathatták ki a bitcoin visszaszerzéséhez használható információt.