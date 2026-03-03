ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Nyitókép: Unsplash

Hatalmas baklövés: a dél-koreai adóhatóság bénázása miatt 1,5 milliárd forintnyi kriptovalutát loptak el

Infostart

Több mint 120 adócsalótól foglaltak le kriptovalutákat, de az akcióról beszámoló közleményhez olyan fotókat is csatoltak, amelyeken jelszavakat lehetett felfedezni, ez pedig lehetővé tette egy bűnözőnek, hogy elérje a tárcában tárolt adatokat, így átutalásokat is végezhetett.

A dél-koreai adóhatóság nemrég 124 adócsalótól összesen mintegy 1,8 milliárd forintnak megfelelő kriptovalutát foglalt le, de utána órási hibát követett el. Az adóhatóság ugyanis a rajtaütésről beszámoló közleményhez több fotót is mellékelt, ezeken pedig a többi között Ledger márkájú fizikális kriptopénztárcák és azokhoz társított, kézzel írt feljegyzések is láthatók, amelyek így hozzáférést biztosítottak a kriptovagyonhoz – írja a 24.hu a Gizmodo cikke alapján.

Az egyik fotón seed phrase szerepelt, ami a kriptovalutát tároló tárca által generált véletlenszerű szavak csoportja.

Ez lehetővé teszi az azt ismerőknek, hogy elérjék a tárcában tárolt adatokat, így tulajdonképpen akár átutalásokat is kezdeményezhetnek.

A dél-koreai esetnél volt is egy ilyen személy, aki három átutalást hajtott végre, körülbelül 4 millió Pre-Retogeum (PRTG) tokent megmozgatva, ami nagyjából másfél milliárd forintnak felel meg.

Mivel a jelszavak a széles nyilvánosság számára elérhető közleményben szivárogtak ki, a hatóság nem tudja, kinél van a lopott kriptovagyon. A visszaszerzésre nincs sok esély, mert Dél-Koreában nincs olyan szerv, ami ezzel foglalkozna, továbbá az említett esetben nem is stablecoint loptak el, amelynek útját könnyebben le lehet követni.

Történt már hasonló eset Dél-Koreában: 2021-ben a gangnami rendőrség 22 bitcoint foglalt le az A Coin Foundationt érintő hackertámadás kivizsgálásakor. A rendőrség akkor az alapítvány által biztosított tárcában tárolta a vagyont, ám az ahhoz tartozó kód végül kikerült egy harmadik félhez, aki megszerezte a teljes összeget. A rendőrség nemrég két, a szervezetnél dolgozó embert vett őrizetbe, mert a gyanú szerint ők szivárogtathatták ki a bitcoin visszaszerzéséhez használható információt.

